Elvis-feberen raser – enn så lenge

Rekordmange fans har strømmet til den ni dager lange Elvis-festivalen som arrangeres i Memphis og Nashville i forbindelse med markeringen. 40 år etter sin død er ikonet fortsatt en kjempemagnet, men hvor lenge kan han holde seg på toppen?

En britisk undersøkelse fra tidligere i år viser at interessen for Elvis faller blant ungdommen. Færre enn en tredel av 18–24 åringene i undersøkelsen svarer at de har noen gang har lyttet til en Elvis-låt.

På Spotify treffer også Elvis betydelige færre enn for eksempel andre avdøde popstjerner, som David Bowie, Michael Jackson og The Beatles.

The Guardian noterer også at Elvis-plater og andre samleobjekter har begynt å falle i pris, en ifølge avisen, logisk konsekvens av at Elvis Presleys fans begynner å bli gamle – eller ganske enkelt dør.

Fortsatt massehysteri

Men fortsatt kommer rundt 600.000 fans hvert år for å besøke Elvis Presleys eiendom og gravsted i Memphis.

Og på årsdagen for det tragiske dødsfallet er fansen fortsatt rimelig hysterisk.

AP/NTB scanpix

Elvis døde bare 42 år gammel 16. august 1977, etter en dødelig dose av en hel rekke medikamenter. På Elvis-eiendommen Graceland i Memphis markeres årsdagen blant annet med en storstilt lysvake, som ventes å samle over 30.000 deltagere.

– Gud tok ham til seg, men han er fortsatt her, sier Lisa Bseiso som var på plass i Graceland tidlig denne uken.

Hun forteller at hun hadde et overveldende «møte» med kongen da hun for første gang besøkte Graceland i august 2014.

-Han satt i stolen, tårene rant nedover kinnene, og han ba meg ikke glemme ham. «Spre min arv i din del av verden», sa han.

Bseiso er født og oppvokst i Qatar og har etter sitt «møte med Elvis, opprettet «The official Elvis Presley Fan Club of Qatar». En fanklubb hun nå planlegger å utvide til både Dubai, Bahrain og Kuwait.

– Han er en gave fra Gud til oss alle, fastslår hun.

AP/NTB scanpix

Konkurranser

På programmet for Elvis-markeringen står selvsagt konkurranser for band som hyller Elvis. Mange mennesker har også gjort det til den reneste livsstil å kopiere Elvis, og de vil mer enn gjerne vise seg frem.

Forrige uke ble det holdt en stor auksjon med over 300 ulike Elvis-gjenstander på Graceland, som innbrakte over 13 millioner kroner.

Så ja, Elvis tiltrekker seg altså fortsatt de store massene. Tiden vil vise hvor lenge magien holder.