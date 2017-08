Politiet utvider «kroppsvisiteringssone» etter ukentlige skytinger i København

Siden 12. juni har det vært minst 15 skyteepisoder og to knivangrep i København. Politiet har fengslet 16 personer med gjengtilknytning i forbindelse med disse hendelsene.

Torsdag ba Københavns politi om å opprette mobile politistasjoner som svar på sommerens økende gjengkriminalitet i hovedstaden.

– Vi har bruk for mer synlig politi. Ikke et eneste sted, gate eller park skal gjengene få lov til sitte på makten og gjøre livet utrygt for de lokale beboerne, uttaler Jensen i en pressemelding.

Thomas Borberg/TT/NTB scanpix

Målet er at politiet skal kunne flyttes rundt og plasseres der gjengene til enhver tid dominerer.

Utvider visiteringssone

Samtidig utvider og forlenger politiet i København byens såkalte kroppsvisiteringssone. Innenfor et bestemt område kan politiet foreta kroppsvisitering av personer uten å ha en konkret mistanke.

Denne sonen ble opprettet 20. juli som svar på en periode med flere skytinger og knivstikk i området rundt bydelene Nørrebro, Husum, Brønshøj og Tingbjerg. Politiet forlenger ordren nå til 15. august og utvider sonen til også å gjelde et lite område rundt Ryparken stasjon, på grunn av nylig skyting der.

Vil hente tilbake 200 politimenn fra Jylland

Skytingen i København har fortsatt også etter at kroppsvisiteringssonen ble iverksatt. Onsdag ble en 24 år gammel mann skutt og såret nordvest i København. Det var hovedstadens fjerde skyteepisode på én uke.

Justisminister Søre Pape Poulsen må komme på banen i bekjempelsen av gjengkriminalitet, mener Anna Mee Allerslev, som sitter i byrådet i København med ansvar for integreringssaker.

Hun foreslår å hente tilbake de 200 politibetjentene som i 2012 ble flyttet fra København til Jylland.

– Problemet er her og nå, med våre egne borgere innenfor egne grenser. Det må vi få løst, sier hun.