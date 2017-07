Kamphanene var i tottene på hverandre i flere måneder. Så ble Trump invitert til storslått fest i Paris.

Enkelte ble overrasket da Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde at han hadde invitert Trump til å feire 14. juli, Frankrikes nasjonaldag, i Paris.

Det siste halvåret har forholdet mellom Trump og Frankrike nemlig vært preget av fornærmelser, stikk og spydigheter.

1. «Paris er ikke lenger Paris»

I slutten av februar, to måneder før det franske valget, langet Trump ut mot Frankrike og hovedstaden Paris.

Trump fortalte en historie om en bekjent som alltid hadde for vane å besøke byen, men som ikke lenger turde.

– Paris er ikke lenger Paris, sa Trump og ble møtt av kraftige reaksjoner fra franske politikere.

Når USA svekkes, risikerer Norge å bli offer i et stormaktsspill. Forsker mener Norge trenger nye venner.

2. Støtte til Le Pen, stille om Macron

To måneder senere, bare få dager før den første runden i det franske presidentvalget, vakte Trump oppsikt igjen da han gikk ut og snakket varmt om ytre høyres Marine Le Pen. Han sa at hun var den kandidatene som var «sterkest på grenser og sterkest på det som foregår i Frankrike». Macron, som endte med å slå Le Pen med 66 prosent av stemmene, nevnte han ikke med et ord.

Da de to møttes for første gang under NATO-toppmøtet i Brussel 25. mai, hadde pipen fått en annen lyd.

– You were my guy, skal Trump ha sagt til Macron ifølge Reuters.

3. Håndtrykk «for å sette seg i respekt»

På samme møte skapte et håndtrykk mellom de to lederne overskrifter verden over. Macron klemte så hardt og så lenge at Trumps knoker ble hvite. Den franske presidenten har siden forklart at han ville vise fasthet, sette seg i respekt, uten helt å overdrive det.

Jonathan Ernst, REUTERS / NTB scanpix

Et senere klipp som Macron selv delte på Twitter, viser at han dreier vekk fra Trump og hilser på tre andre ledere, før den amerikanske presidenten, idet han ankommer NATO-hovedkvarteret i Brussel.

À Bruxelles, unis avec nos alliés de @NATO. pic.twitter.com/7nyaoI8hki — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2017

4. Klima-feide på Twitter

Da Trump kunngjorde at USA trekker seg fra Paris-avtalen, var Macron igjen på banen. Han kalte Trumps beslutning «et feilsteg» og inviterte klimaforskere bosatt i USA til å komme til Frankrike. Han sa også at «verden tror på dere, dere er en stor nasjon».

Han avsluttet kunngjøringen, som ble holdt både på fransk og engelsk, med ordene «Make Our Planet Great again». Tweeten med samme budskap, som ble lagt ut noen minutter senere, er blitt delt over 240.000 ganger.

Trump svarte raskt med et velkjent budskap.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2017

Derfor ble Trump invitert

Alt dette til tross, Trump takket ja til Macrons invitasjon og ankom Frankrike torsdag morgen. Programmet består av et besøk ved Napoleons grav før presidentene og førstedamene spiser middag i Le Jules Verne, en Michelin-restaurant i annen i etasje i Eiffeltårnet.

Den store feiringen skjer først fredag, da den amerikanske presidenten og Macron skal stå side om side og se på militærparaden som kjører forbi på Champs-Élysées.

Ifølge Politico ønsker Macron å minne Trump om det viktige båndet mellom USA og Europa og på Frankrikes rolle som militærmakt. Landet har Europas nest største forsvarsbudsjett, bak Storbritannia.

– Vi vil ikke at han skal isolere seg selv. Vår rolle er å ha en dempende virkning på ham, sier en Macron-rådgiver til nettstedet.

30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen. Om få måneder kan han styre et land.

Historisk feiring

2017 markerer også at det er 100 år siden USAs inntreden i første verdenskrig, en annen viktig grunn til at presidenten er invitert akkurat i år.

– Macron behandler Donald Trump enda bedre enn Vladimir Putin, noe som understreker viktigheten av alliansen med Washington, sier analytikeren Bruno Tertrais til Le Monde.

Et sentralt mål med besøket er å vise samhold. Derfor blir det mest fokus på saker de i stor grad er enige om, slik som kampen mot terror og behovet for å finne en løsning i Syria, og mindre på splittende temaer som klima og frihandel, der de har svært forskjellige syn.

John MacDougall / AP / NTB scanpix

Macron ønsker også fremheve Frankrikes rolle internasjonalt, ifølge Reuters. Mens Tysklands Angela Merkel er midt i en valgkamp og antas å ville tape politisk på å ta imot en president som er svært upopulær i Europa, har nyvalgte Macron langt større handlingsrom.

Enkelte mener også at Macron og Trump kommer bedre overens på et personlig plan enn Trump gjør med den tyske lederen.

– Forholdet deres er godt, sa Gary Cohn, Trumps økonomiske rådgiver under G20-møtet i Hamburg.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).