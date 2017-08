Republikansk senator sammenligner Donald Trump med syndfloden

– Vi lot som om keiseren ikke var naken. Og enda verre: Vi la igjen vår kritiske evne ved døren og lot som om det keiseren sa og gjorde ga noen mening, skriver den republikanske senatoren Jeff Flake fra Arizona i en ny bok.

Bredsiden kommer samtidig som det stormer i Det hvite hus. Republikanernes helsereform er nedstemt, flere av Trumps nærmeste rådgivere har måttet gå og mediene skriver fortsatt om den nå avgåtte kommunikasjonssjefen Anthony Scaramuccis utbrudd der han hudfletter flere kolleger.

Nå heller Trumps partikollega mer bensin på bålet.

• På én uke talte Donald Trump til guttespeidere og politiet. Begge gangene ble han irettesatt av arrangøren.

Noah og syndfloden

I boken gir senatoren sin knusende dom over sitt eget partis støtte til presidenten. De som støtter Trump er hans medsammensvorne, skriver Flake, og benytter en velkjent metafor fra Det gamle testamente til å forklare hva som er i ferd med å skje med landet.

Han tar selvkritikk for at han ikke har kritisert presidenten mer og skriver at han har tatt seg selv i å si:

«Dersom jeg tok meg tid til å svare på alle presidentens tweets, ville det ikke vært tid til å gjøre noe annet.»

Flake mener at dette, selv om det rent faktisk er sant, er en dårlig unnskyldning. Ifølge senatoren er dette det samme som om Noah skulle sagt:

«Dersom jeg brukte all min tid på å være besatt av den kommende floden, ville det ikke vært tid til å gjøre noe annet.»

– Men på et tidspunkt, dersom man er ærlig, blir floden den tingen man bør fokusere mest på. På et tidspunkt er det kanskje på tide å bygge en Noahs ark, heter det i et utdrag fra boken publisert av Politico.

• Trump legger seg ut med sitt eget parti: «Det som er rart i Det hvite hus, blir bare rarere»

Evan Vucci, AP / NTB scanpix

Trump og republikanerne

Seks måneder etter at Trump tok over som president er han mer upopulær enn noen gang. Kun 36 prosent av amerikanere har tillit til presidenten. Siden målingene startet på 1940-tallet, har en president aldri hatt så liten støtte så kort tid inn i presidentskapet.

Mange republikanere har også tatt avstand fra presidentens uttalelser, for eksempel da Trump beskrev en kjent amerikansk programleder som dum, gal og blødende etter en ansiktsløftning.

Senator Flake er likevel den som offentlig har gått lengst i å ta avstand fra Trump som president.

Det betyr imidlertid ikke at republikanerne er fornøyde. Bak lukkede dører i Kongressen diskuteres konsekvensene ved å støtte en president som til tider later til å ha lite partilojalitet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det kan virke som om misnøyen er gjensidig. Finansmannen Trump kastet seg inn i republikanernes nominasjonskamp som en outsider. Nå virker det som om presidenten fjerner seg stadig mer fra partiet sitt. Etter at partimennene Reince Priebus og Sean Spicer har pakket ut av Det hvite hus, er det få vaskeekte republikanere igjen blant presidentens nærmeste rådgivere, poengterer FiveThirtyEight.

Spørsmålet er dermed hvor lenge partiet vil fortsette å støtte sjefen sin.

• Trump fortsetter å dolke sin egen justisminister i ryggen. Målet kan være å vri seg unna etterforskning.

CARLOS BARRIA, Reuters / NTB scanpix

Gamle kranglefanter

Om presidenten er upopulær, er ikke Flake særlig bedre. Ifølge en undersøkelse av Morning Consult fra juli er kun 37 prosent av registrerte velgere i Arizona positive til senatoren sin, mens 45 prosent er negative. Det gjør han til den mest upopulære senatoren i landet.

Flake har også tidligere gått ut mot Trump. Under valgkampen sa Flake at han aldri ville stemme på Trump, og ifølge Politico har presidenten sagt privat at han vil bruke ti millioner dollar på få Flake ut av Senatet ved neste års valgkamp.