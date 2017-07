«Havets Tesla» kan bli verdens første selvkjørende skip. Og det er nordmenn som står bak.

«Havets Tesla».

Det er kallenavnet Yara Birkeland, verdens første autonome skip, er blitt tildelt, ifølge The Wall Street Journal. Den amerikanske storavisen har vært på besøk i Norge for å skrive om den teknologiske nyvinningen.

Yara Birkeland er et samarbeid mellom de norske selskapene Kongsberg Gruppen og Yara, der Kongsberg Gruppen står for teknologien og Yara er kjøper.

Det mannskapsløse, selvkjørende skipet er planlagt sjøsatt mot slutten av 2018, og skal frakte gjødsel mellom Porsgrunn og Brevik. Med hjelp av GPS, radar, kameraer og sensorer skal skipet kunne navigere rundt annen båttrafikk og legge til og fra kai helt på egen hånd.

Leder racet

Prosjektet har ført til at gjødselprodusenten, sammen med Kongsberg Gruppen, ligger et hestehode foran alle andre i kampen om å bygge verdens første kommersielle, autonome skip.

– Det er klart det er stas å være først ute. Vi tror jo at dette er fremtiden. Vi tror dette kan få en større betydning, og noen må være først ute. Og det skal vi være, sier kommunikasjonssjef Kristin Nordal i Yara til Aftenposten.

Det finnes i dag ikke noe lovverk som regulerer selvkjørende skipstrafikk, men Nordal har stor tro på at de skal få til det.

– Vi har en tett og god dialog med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, og vi opplever at de er veldig positive. Målet er å få frem et nasjonalt regelverk, sier Nordal.

Selv om skipet skal bli sjøsatt innen slutten av 2018, vil ikke skipets første turer være helt autonome. Det vil bli en gradvis overgang til den første helautonome turen, som sannsynligvis finner sted i 2020.

Yara Birkeland vil koste anslagsvis 25 millioner dollar, noe som er tre ganger dyrere enn et vanlig skip på samme størrelse. Men driftskostnadene vil bli kuttet med 90 prosent, ettersom det elektrisk drevne skipet hverken vil ha behov for drivstoff eller mannskap.

Kutter 40.000 lastebilturer

– Hvor kom ideen om å bygge et selvkjørende skip fra?

– Det har bakgrunn i at Yara ønsker å kutte utslipp og gjøre produksjonen mest mulig miljøvennlig, sier Nordal.

Yara

Yara kjører i dag omtrent 40.000 turer årlig med lastebil mellom Porsgrunn og Brevik for å frakte gjødsel. De forsvinner når Yara Birkeland, som vil være et nullutslippsskip, tar over transporten.

– Det vil føre til et årlig utslippskutt på 700 tonn CO₂. Hovedgevinsten er likevel at lokalsamfunnet får mindre forurensning fra støv og NOx, sier Nordal.

Stor interesse

Kongsberg Gruppen opplyser til Wall Street Journal at de opplever en stor interesse for autonome skip.

– Jeg ser for meg at dette kan spre seg fort når regelverket er på plass, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

– Det er mye interesse fra operatører av kysttankere, fisketransportfartøy og supplyskip som banker på døren vår, sier han.

Norge er heller ikke de eneste som undersøker mulighetene for selvkjørende skip. Britiske Rolls-Royce Holding PLC investerer i lignende teknologi, og har planer om å sjøsette robotskip innen 2020. De første vil sannsynligvis være slepebåter og ferger, mens større lasteskip som kan seile gjennom internasjonale farvann vil komme senere.