Rouhani med sterk kritikk av Trumps uttalelser om atomavtalen

– Iran vil forlate avtalen hvis avtalen ikke tjener landets interesser, uttalte Rouhani som en reaksjon på USAs president Donald Trumps uttalelser om at Iran ikke lever opp til den multinasjonale avtalen.

Trump fredag kveld: Skroter ikke Iran-avtalen

Trump har tidligere truet med å trekke USA ut av avtalen, i tillegg til å kalle den en av de verste avtalene USA har inngått noensinne. I en tale har Trump kalt Iran et diktatur

Fredag bekreftet USAs president Donald Trump at USA ikke trekker seg fra Iran-avtalen, men han vil ikke skrive under på at Iran opprettholder atomavtalen.

– Ingen president kan oppheve en internasjonal avtale, sa Rouhani i talen.

– Den iranske nasjonen har ikke og vil heller aldri bøye seg for utenlandsk press. Irans forhold til avtalen er sterkere enn noensinne. Irans islamske revolusjonsgarde fortsetter sin kamp mot regionale terrorister, sa Rouhani videre.

Trump kritiserte Irans revolusjonsgarde, og opplyste fredag, i en tale om Iran og landets atomprogram, at USA innfører nye sanksjoner mot den mektige iranske elitestyrken som har sin egen hær, marine og flyvåpen.

Rouhani på sin side uttalte at Trumps handlinger vil isolere USA, siden de andre landene som har underskrevet avtalen fortsatt følger den.