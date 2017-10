Iran ønsker tettere økonomisk samarbeid med Norge

Norges ambassadør til Iran, Lars Nordrum, møtte presidenten lørdag i Teheran, skriver avisen Iranian Front Page. Rouhani gikk i samtaler med flere lands ambassadører lørdag for å sørge for at verden støtter opp under atomavtalen med Iran.

Trump fredag kveld: Skroter ikke Iran-avtalen

Rouhani gikk tidligere samme dag ut mot USAs president Donald Trump som fredag kritiserte Iran og avtalen. Trump sa han har valgt å ikke trekke USA ut av avtalen, men ville ikke skrive under på at landet faktisk overholdt den.

I lørdagens møte med Nordrum oppfordret presidenten til at også Norge spiller en konstruktiv rolle i å opprettholde avtalen. Han la så til at Iran er interessert i å styrke det økonomiske forholdet til Norge og at landet ønsker å innlede samarbeid mellom de to landene i privat sektor.

Som svar understreket Nordrum at Norge, i likhet med EU, støtter avtalen. Han la til at atomavtalen er viktig for norske selskaper og at den blir sett på som en mulighet for å danne et sterkere samarbeid med landet.

Atomavtalen ble undertegnet i 2015 med det målet å unngå at Iran utvikler atomvåpen.

Utenriksminister Børge Brende (H) sa til NTB lørdag at Norge er bekymret over Trumps holdning til avtalen og bekreftet at Norge ser på avtalen som helt avgjørende i kampen mot atomvåpen.