Skolebuss-stunt med klar beskjed til prins Andrew: – Snakk med FBI

Denne gule skolebussen kjørte fredag i retning Buckingham Palace i London. Tanken bak den blå plakaten med bilde av prins Andrew, var å oppfordre den britiske prinsen til å snakke med FBI om sin tidligere venn og seksualforbryter Jeffrey Epstein.

«Hvis du ser denne mannen, vær vennlig å be ham om å ringe FBI for å svare på deres spørsmål», sto det skrevet.

Stuntet var ifølge The Guardian arrangert av den amerikanske advokaten Gloria Allred. Hun representerer flere av dem som har anklaget Epstein for seksuelle overgrep.

– Mine klienter fortjener sannheten

Siden slutten av januar har FBI forsøkt å snakke med prins Andrew om hans forhold til Epstein. Dette etter at amerikanske Virginia Giuffre oppga at Jeffrey Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Prinsen nekter for at dette skal ha skjedd.

Dommer Allred har lenge vært kritisk til at prinsen ikke har svart på FBIs ønske om å avhøre ham. Fredag sa hun følgende i en pressekonferanse i New York:

– Mine klienter fortjener sannheten. De er blitt fratatt muligheten for rettferdighet så mange ganger, i flere år. Det blir ikke rettferdighet uten sannheten. Og det vil ikke bli noen sannhet med mindre prins Andrew slutter å gjemme seg for FBI og offentligheten.

Statsadvokat i New York Geoffrey Berman har tidligere uttalt at prins Andres har vist «null samarbeidsvilje». Det britiske kongehuset har avvist påstandene og mener at han er dedikert til rettsprosessen.

EDUARDO MUNOZ / X01440

Har frasagt seg alle offentlige oppdrag

Prins Andrew har tidligere frasagt seg alle offentlige oppdrag. Dette skjedde etter et intervju om hans koblinger til domfelte Jeffrey Epstein. Den gang sa prinsen at han var villig til å bistå politiet i videre etterforskning.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter. Rettsmedisinere har konkludert med at han tok sitt eget liv. Epsteins advokater stiller spørsmål ved konklusjonen om selvmord.

Prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn. Han er den 8. i arverekken til den britiske tronen.