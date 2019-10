Protestene som fredag fortsatte for andre dag på rad, er de største Libanon har sett siden 2015.

Demonstrantene protesterer mot regjeringens håndtering av den dype økonomiske krisen i landet, samt mot den politiske eliten som de ser på som korrupt.

– Vi er her for å be om rettigheter. Landet er korrupt, det er søppel overalt i gatene og vi er lut lei av alt dette, sier demonstranten Loris Obeid i sentrum av Beirut fredag.

Folk fra alle slags religiøse og politiske bakgrunner har sluttet seg til. De fleste protestene har vært fredelige – men det har også vært utbrudd av vold flere steder.

«Krever regimets fall»

Blant slagordene som nå runger i libanesiske gater, er «Revolusjon» og «Folket krever regimets fall» – et av de populære slagordene fra den arabiske våren i 2011.

Libanon sliter med store økonomiske problemer, gjeld og budsjettunderskudd, og statsminister Saad Hariris samlingsregjering, som inkluderer nesten alle landets partier, vedtok i juli et innstrammingsbudsjett og omfattende reformer.

MOHAMED AZAKIR / X00013

Da landets telekomminister Mohammad Choucair torsdag kunngjorde at det som et ledd i regjeringens reformarbeid ville bli innført en daglig avgift på 1,8 kroner for samtaler gjennom meldingsapper som WhatsApp og Viber, resulterte det i protester.

Noen titall demonstranter samlet seg i sentrum av hovedstaden Beirut og fikk snart følge av flere. Veier ble sperret, og demonstranter forsøkte å storme nasjonalforsamlingen og flere andre offentlige bygninger.

Choucair trakk forslaget samme kveld, men dette var ikke nok til å dempe demonstrantenes sinne.

Hassan Ammar / AP

Omkom i brann

Natt til fredag ble det satt fyr på barrikader, og i nærheten av Mohammad al-Amin-moskeen i sentrum av Beirut brant to gjestearbeidere inne da flammer spredte seg til flere bygninger.

Store sikkerhetsstyrker ble satt inn og brukte tåregass, men ble møtt av steiner og flasker.

40 medlemmer av sikkerhetsstyrkene er skadd i sammenstøtene, ifølge myndighetene, og flere titall demonstranter er ifølge hjelpeorganisasjoner behandlet for pustevansker som følge av tåregass.

Fredag ble skoler og universiteter stengt.

Hassan Ammar / AP

«WhatsApp-revolusjon»

Libanesiske aviser betegner opptøyene som en «skatte-intifada» og en «WhatsApp-revolusjon».

Libanon har lenge vært overveldet av over 1,5 millioner syriske flyktninger, arbeidsledigheten og korrupsjonen er skyhøy, og levestandarden er synkende for mange.

Også i Tripoli, Saida og Bekaadalen sluttet mange seg til protestene.

Advarer

Innenriksminister Raya al-Hassan kommer imidlertid med en klar advarsel til demonstrantene og understreker at budsjettkutt og reformer må til, uansett hvem som sitter i regjering.

– Dersom denne regjeringen faller, vil en kommende regjering ikke ha noe annet valg, sier hun til det nasjonale nyhetsbyrået NNA.

Det er ventet at Hariris samlingsregjering i løpet av de kommende ukene vil varsle økte skatter og avgifter i neste års statsbudsjett.

Budsjettkuttene og reformene er en forutsetning for å få tilgang til rundt 100 milliarder kroner som ble lovet til Libanon under Pariskonferansen i april i fjor, for å hindre at landets økonomi bryter sammen under byrdene av krigen i nabolandet Syria.