Før var de helt overlegne. Nå mister de svenske sosialdemokratene grepet i en viktig velgergruppe.

I Sverige, som i Norge, er LO og Socialdemokraterna nært knyttet til hverandre. LO-lederen sitter i sentralstyret, og organisasjonen gir økonomisk støtte til partiet. I mange tiår har LOs medlemmer vært trofaste sosialdemokratiske velgere.

Men en krympende andel av LOs medlemmer stemmer på Socialdemokraterna. Før ble det sett på som kritisk om under 50 prosent gjorde nettopp det. En analyse som Expressen har fått utført på bakgrunn av velgerundersøkelser, viser at bare 30 prosent av LO-medlemmene vil stemme på Socialdemokraterna i dag.

Like oppsiktsvekkende er det at like mange sympatiserer med Sverigedemokraterna, som LO er sterk kritiker av.

Den nye tallene kommer samtidig med meningsmålinger som viser at Sverigedemokraterna går kraftig frem på meningsmålingene og er nesten er like store som Socialdemokraterna også i hele befolkningen. Denne uken viste Dagens nyheters partibarometer at forskjellen bare er 1 prosentpoeng.

Snittet av fire ferske meningsmålinger plasserer Sverigedemokraterna på 22 prosent og Socialdemokraterna på 24 prosent oppslutning.

Meningsmålingssjef Toivo Sjören i Sifo forklarer Sverigedemokraternas fremgang med at mye av den politiske debatten har handlet om alle skyteepisodene og eksplosjonene som har vært i det siste, og politiets problemer med å få kontroll over gjengkriminaliteten.

Han sier at det innvandringskritiske Sverigedemokraterna har gått fra å være et ensaksparti (innvandring) til å få velgernes tillit på flere områder, blant annet lov og orden.

Hadde det vært økonomisk krise, ville trolig den politiske debatten handlet om spørsmål som ville gavnet Socialdemokraterna og Moderaterna, tror han.

– Dagsorden i samfunnet er med og påvirker her. Nå har det vært veldig mye diskusjoner om kriminalitet. Det har ikke bare vært snakk om skyteepisoder i Malmö, men også om hverdagskriminalitet og om det å føle en generell uro, sier Sjören til Aftenposten.

– Valggeneralene må tenke annerledes

I 2014 valgte 53 prosent av LO-medlemmene Socialdemokraterna, ifølge velgeranalyser. I riksdagsvalget i fjor var andelen falt til 41 prosent. Målinger før valget tydet på at andelen kunne bli enda lavere. Frykten for katastrofevalg førte til en stor mobilisering blant LO-medlemmer.

Men hva betyr det for LO hvis 70 prosent vil stemme på noe annet enn Socialdemokraterna?

– Det vet vi ikke, men det er klart at det er en veldig stor forskjell på hvordan det har vært. I mange år har LO representert veldig mange sosialdemokrater. Nå er det ikke like mange. Båndene blir tynnere. Andre velgergrupper blir vel så viktige for sosialdemokratene. Valggeneralene blir tvunget til å tenke annerledes, sier Sjören.

Ifølge analyser av meningsmålingene som SVT har gjort, har Sverigedemokraterna fortsatt stor overvekt av mannlige velgere, Socialdemokraterna gjør det best blant de eldre, mens Moderaterna klarer å lokke mange yngre velgere. Men målingen blant LO-velgere, viser at flere kvinnelige LO-medlemmer har begynt å stemme på Sverigedemokraterna.

LO-sjefen ikke bekymret

LO-sjef Karl-Petter Thorwaldsson tar meningsmålingene med ro.

– Det er stor forskjell på hvordan LO-medlemmer svarer i målinger og hva de gjør i valg, sier han i en skriftlig kommentar til Aftenposten.

Han har stor tro på at de vil klare å få mange LO-medlemmer til å stemme sosialdemokratisk i neste valg.

– Men man skal ikke undervurdere problemet, sier han, og viser til at samarbeidsavtalen mellom Stefan Löfvens regjering og de to borgerlige partiene Centerpartiet og Liberalerna gjør mange urolige over retningen i politikken. Avtalen er blitt kritisert for å være altfor borgerlig og for lite fagforeningsvennlig.

LO-sjefen tror ikke det er misnøye med regjeringens asylpolitikk som er hovedproblemet. Derimot er mange LO-medlemmer urolig for arbeidsinnvandringen.

– Den er i dag mye større enn asylinnvandringen, og der er det ofte mennesker som direkte konkurrerer om jobber som kunne gått til noen som jobber i Sverige, sier Thorwaldsson.

Også i Norge opplever Arbeiderpartiet samme frafall som sitt svenske søsterparti. Ifølge en analyse som Opinion gjorde etter årets kommunevalg, stemte 33 prosent av LO-velgerne på Ap, skriver Fri Fagbevegelse. Men kun 6 prosent stemte Frp, og hele 70 prosent av LO-velgerne stemte på de rødgrønne partiene.