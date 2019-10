Storbritannias statsminister Boris Johnson holdt onsdag sin første landsmøtetale som leder for Det konservative partiet. Det skapte for en gangs skyld begeistring og optimisme blant toryene, selv om brexit-bråket henger over partiet. Det er nå kun 29 dager til Storbritannia etter planen skal ut av EU.

Under talen roste Johnson også EU og hyllet Europa såpass heftig at det kunne fremstått som et vekkelsesmøte i Europabevegelsen.