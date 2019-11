USAs forsvarsminister Mark Esper ba søndag marineminister Spencer om å gå av. Forholdet mellom marineministeren og Det hvite hus har vært anstrengt etter at president Donald Trump nylig benådet en spesialsoldat som hadde posert på et foto med en død krigsfange.

Kunngjøringen om avskjeden kom fra pressetalsperson Jonathan Hoffman i Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. I den samme meldingen opplyste Pentagon om at USAs ambassadør til Norge, Kenneth Braithwaite, var bedt om å overta jobben som sjef for USAs sjøforsvar og US Marines.