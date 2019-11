For litt over to år siden ble journalisten Daphne Caruana Galizia (53) drept av en bilbombe utenfor Bidnija på Malta. Like lenge har det vært uklart hvem som sto bak.

Hun var Malta mest profilerte gravejournalist og var kjent for sin kritiske journalistikk mot politikere, næringslivstopper og andre maktpersoner. Blant annet var hun bidragsyter i Panama Papers-prosjektet i 2016.