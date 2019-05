Svensk påtalemyndighet vil varetektsfengsle Julian Assange

Det kommer frem i en pressemelding som ble sendt ut mandag morgen. Årsaken er Assange er anklaget for voldtekt i Sverige for flere år siden. Begjæringen er sendt til Uppsala tingrett for behandling.

– Om tingretten beslutter å varetektsfengsle ham, kommer jeg til å utarbeide en europeiske arrestordre for å få ham utlevert til Sverige, skriver Eva-Marie Persson ved den svenske Åklageren.

I britisk fengsel

Julian Assange sitter nå i britisk fengsel etter at politi gikk inn i Ecuadors ambassade og hentet ham ut for noen uker siden.

Også amerikanske myndigheter ønsker Assange utlevert.

– Ved en konkurransesituasjon mellom en svensk, europeisk arrestordre og en amerikansk utleveringssbegjæring, er det britiske myndigheter som avgjør prioriteringen. Utfallet av den prosessen, kan vi ikke forutse, sier Eva-Marie Persson, nestleder ved den svenske påtalemyndigheten.

Gjenåpnet voldtektssak

For en uke siden gjenåpnet svensk politi etterforskningen av voldtektanklagen mot Assange. Persson sa da at saken i sin tid ikke ble henlagt på grunn av manglende bevis, og at svenske domstoler tidligere har slått fast at det er skjellig grunn til å mistenke Assange for voldtekt.

Persson har de siste ukene gått gjennom saken på nytt og mener Assange fremdeles kan mistenkes for voldtekt. Hun understreker imidlertid at det ikke betyr at Assange vil bli tiltalt for forholdet.

Voldtektsanklagen var årsaken til at han i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London.

Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA. USA har siktet Assange for datahacking og begjært ham utlevert på grunn av Wikileaks’ rolle i lekkasjen av hundretusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

Julian Assange ble ettersøkt av svenske myndigheter i november 2010. Han var da mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Assange har tidligere hevdet at anklagene om voldtekt og seksuelle overgrep var politisk motiverte. Hans forsvarer har imidlertid nylig gitt uttrykk for at Assange vil samarbeide med svenske myndigheter dersom de gjenopptar etterforskningen.