Putin ga ham et svært lukrativt tilbud. 75-åringen var ikke tvil om hva han skulle svare.

Vladimir Putin ville absolutt møte ham, men Mustafa Dzjemilev (75) ville ikke. Til slutt klarte russerne likevel å overtale den krimtatarske lederen til å reise til Moskva. Dzjemilev gikk med på å treffe en fremstående muslimsk leder, men ikke Putin.

11. mars 2014 ankom Dzjemilev den russiske hovedstaden. På flyplassen ble han tatt imot som en statsleder. En diger Mercedes ventet ved rullebanen, og han ble kjørt i kortesje med blålys til et av byens beste hoteller. Etter en kort prat med den muslimske lederen, ble Dzjemilev vist inn på et rom. Der sto det et bord med en hvit, gammel telefon. Den ringte. Dzjemilev tok røret. Putin var på tråden.