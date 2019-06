Nesten hundre sivile drept i landsby i Mali

Ytterligere 19 av landsbyen Sobane-Kous innbyggere er savnet etter massakren natt til mandag, ifølge innenriksdepartementet.

– Per nå dreier det seg om 95 drepte sivile. Likene er brent, og vi leter videre etter flere, sier en lokal tjenestemann i Koundou-distriktet, der landsbyen ligger.

Gjerningsmennene åpnet ild, plyndret og satte fyr på landsbyen, som hadde rundt 300 innbyggere fra dogon-folket, tilføyer tjenestemannen.

– En dogon-landsby er i praksis utslettet, sier en sikkerhetskilde på stedet.

Etniske skillelinjer

Ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for massakren. Spenningene har vært høy siden en dogon-milits ble anklaget for et angrep i mars der 160 mennesker ble drept i Ogossogou, en landsby der innbyggerne tilhører folkegruppen fulani.

Lederen av militsen har nektet for at hans krigere sto bak, men enkelte fulani-ledere har lovet angrep for å gjengjelde massakren.

Dogon-militsen står ifølge nyhetsbyrået AP sterkt i kommunen der landsbyen som ble angrepet natt til mandag, ligger.

Angrepet startet rundt klokka 3, og de antatte gjerningspersonene er «terrorister», opplyser Malis regjering, som omtaler angrepet som en nedslakting.

Drepte dyr

Boliger ble satt i brann, og husdyr ble også drept. Sikkerhetsstyrker er mobilisert for å finne dem som sto bak, heter det i uttalelsen fra regjeringen.

De to folkegruppene dogon og fulani har i lang tid levd fredelig side om side i det sentrale Mali, men den siste tiden har volden vært økende. I fjor kostet konflikten mellom de to gruppene rundt 500 liv, ifølge FN.

Spenningene har økt samtidig som væpnede islamister de siste årene har fått økt fotfeste i det sentrale Mali. En gruppe ledet av den radikale islamist-predikanten Amadou Koufa har rekruttert flere medlemmer fra fulani-folket.

Hundrevis drept

Koufas milits har gått til angrep på både bambara og dogon-folk, som tradisjonelt er fastboende bønder. Fulanifolket i regionen driver primært med kvegoppdrett og handel.

FNs fredsbevarende styrke i området (MINUSMA) opplyste nylig at de siden januar 2018 har registrert minst 488 drepte i angrep mot fulanifolk i regionene Mopti og Segou i det sentrale Mali. Tallet omfatter de 160 som ble drept i massakren i Ogossogou nær grensa til Burkina Faso.

I samme periode har væpnede fulanifolk stått bak minst 63 drap på sivile i Mopti, ifølge MINUSMA.

Farlig FN-oppdrag

Ekstremister med koblinger til al-Qaida tok kontroll over ørkenen nord i landet i 2012, men ble slått tilbake av en franskledet militæroperasjon året etter. I 2015 inngikk myndighetene i Mali en fredsavtale med noen av de væpnede gruppene, men store deler av landet betegnes som lovløst.

MINUSMA ble opprettet 25. april 2013 og regnes som FNs farligste fredsbevarende operasjon. 15.000 fredsbevarende soldater er utstasjonert som en del av oppdraget.

Norge deltar med en styrke på rundt 80 soldater stasjonert I hovedstaden Bamako som blant annet drifter et transportfly for MINUSMA.