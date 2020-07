Studie: Flere krefttyper kan oppdages tidligere ved blodprøve

En ny blodprøve kan påvise fem ulike typer kreft tidligere enn ved bruk av dagens metoder, ifølge ny studie.

Forskerne har i studien gått gjennom blodprøver fra over 6000 personer som var med på en helseundersøkelse fra 2007 til 2017 i Kina. Gorm Kallestad, NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

Blodprøven, som er utviklet av et amerikansk-kinesisk selskap, oppdaget kreft hos 91 prosent i en gruppe symptomfrie personer som ett til fire år senere fikk påvist kreft i magen, spiserøret, tarmen, lungene eller leveren, ifølge studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications.

– Den umiddelbare oppmerksomheten rettes mot å teste personer som er mer utsatt på grunn av familiehistorie, alder eller andre kjente faktorer, sier Kun Zhang ved University of California i San Diego.

Han er medforfatter av studien, men har også aksjer i selskapet som har utviklet blodprøven.

Les også Fra 2021 skal nordmenn masseundersøkes for tarmkreft. Ny teknologi kan gjøre det billigere og bedre.

Ti år lang undersøkelse

Forskerne gikk i studien gjennom blodprøver fra over 6000 personer som var med på en helseundersøkelse i årene 2007 til 2017 i Kina.

For 191 pasienter som hadde blitt diagnostisert med kreft, brukte forskerne den nye testen til å analysere blodprøver tatt fire år tidligere. De kunne, med 88 prosent treffsikkerhet, avdekke kreft hos 113 av de 191 pasientene.

Halvparten av de 32 forfatterne jobber enten for selskapet som har utviklet vaksinen, sitter på patentrettigheter knyttet til den eller har aksjer i selskapet.

Les også Trine (50) har 18 svulster på lungene, men nekter å takke ja til cellegiftbehandling. Nå løper hun en mil hver dag.

Få effektive metoder

Det er behov for flere studier som pågår over lang tid for å få bekreftet den nye blodprøvens potensial, ifølge forskerne.

Sannsynligheten for at pasienter kan overleve kreft øker når sykdommen oppdages raskt. I dag er det få effektive måter å påvise kreft tidlig.

Kreftsykdom koster nesten 10 millioner mennesker livet årlig. I 2018 tok lungekreft livet av nesten 1,8 millioner mennesker, mens magekreft og leverkreft kostet henholdsvis 862.000 og 782.000 personer livet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding