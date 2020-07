Liberal høyesterettsdommer er igjen blitt kreftsyk

Ruth Bader Ginsburg (87) kjemper mot kreften for sjette gang. Nå holder den liberale fløyen i USA pusten nok en gang.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (87) har får behandling for et tilbakefall av kreft, men planlegger å fortsette i jobben. Jeff Chiu / AP /NTB scanpix

17. juli 2020 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

Ginsburg var på sykehuset tidligere i uken på grunn av en mulig infeksjon. Fredag forteller hun at behandlingen så langt har lykkes i å redusere lesjoner i leveren og at hun vil fortsette å ta cellegift annenhver uke. Hun planlegger like fullt å fortsette jobben.

– Jeg har ofte sagt at jeg vil forbli et medlem av domstolen så lenge jeg kan og gi alt i jobben. Jeg er fortsatt fullt og helt i stand til å gjøre det, sier 87-åringen, i en skriftlig uttalelse.

En del av det liberale mindretallet

Fem ganger tidligere har den liberale høyesterettsdommeren overvunnet kreften. Sist gang var så sent som i januar 2020 da hun kunngjorde at hun var helt fri for kreften i bukspyttkjertelen etter omtrent et halvt år med behandling.

Den 87 år gamle dommeren har vært en av de ni dommerne i høyesterett i Washington siden Bill Clinton var president.

Donald Trump har så langt i sin presidentperiode fått utpeke to nye dommere. Begge disse blir ansett som konservative. Den høyeste domstolen i USA regnes derfor for å ha et konservativt flertall for øyeblikket.

Som en av rettens fire liberale dommere, sies det at Bader Ginsburg klamrer seg til livet for å unngå at Trump får anledning til å endre den politiske balansen i domstolen ytterligere.

Fakta USAs høyesterettsdommere John Roberts (65), konservativ, sjefdommer Clarence Thomas (72), konservativ Samuel Alito (70), konservativ Neil Gorsuch (52), konservativ Brett Kavanaugh (55), konservativ Ruth Bader Ginsburg (87), liberal Stephen Breyer (81), liberal Sonia Sotomayor (66), liberal Elena Kagan (60), liberal Vis mer

Les også Når 86-åringen tar en sykedag, blir det sak i aviser og TV. Sist helg hadde hun feber, og USAs venstreside grøsset.

USAs høyesterett består av fire liberale dommere utnevnt av demokratiske presidenter og fem konservative dommere utnevnt av republikanske presidenter. F.v. Stephen Breyer, Clarence Thomas, John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg og Samuel Alito. Bak f.v.: Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Brett M. Kavanaugh. J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Tok 20 armhevinger daglig

Bader Gingsburg er som en kultfigur å regne på USAs venstreside. Blant sine tilhengere er hun kjent som «The Notorious RBG». I 2016 fortalte den daværende 83-åringen at hun blant annet tar 20 armhevinger daglig for å holde seg i form.

De siste årene har hun imidlertid vært inn og ut av sykehuset for forskjellige helseplager. Landets liberale står nå igjen overfor en ny nervøs venteperiode.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding