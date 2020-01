De velter inn i busslaster eller kommer med ferge. De tramper inn i private hager, forstyrrer gudstjenester og legger ikke igjen en krone til det lokale næringslivet. Droner suser konstant over den lille landsbyen.

I de verste periodene kan byen få besøk av 90 turistbusser om dagen og over 10.000 turister. På årsbasis er tallet over 1 million, ifølge The New York Times.

Lisi Niesner/Reuters/ NTB scanpix

– De fleste kommer kun for å ta bilder, sier en fortvilet Michelle Knoll, leder for det lokale turistkontoret.

Og så fort bildene er tatt, forsvinner de.

Fakta: Hallstatt En liten turistperle som ligger en tretimers togtur fra Wien. Byen har vært på UNENSCOs verdensarvliste siden 1997. Byen er mest kjent for sin over 7000-år gamle saltgruve. I dag mest kjent som et av verdens vakreste steder. Stedet lider nå av overturisme.

I fjor kåret magasinet Harper´s Bazaar stedet til en av de 10 mest instagramvennlige-stedene i verden. Emneknaggen #Hallstatt har mer enn 618.000 innlegg. Og den lille landsbyen har 16.000 følgere under merket «Hallstatt is awesome».

Disney får skylden

Det har vært ille lenge, men etter at Disney-filmen «Frost» ble en kassasuksess, tok det helt av. Selv om deler av filmen også skal ha vært inspirert av Norge og norsk natur, er det Hallstatt som er blitt stående igjen som stedet folk tror er Arendelle fra filmen. Likheten er slående.

Stockphoto

Og ikke uventet er det asiatiske turister som kommer i hopetall. Det hjelper ikke at det allerede finnes kopi av Hallstatt i den kinesiske Guangdong-provinsen. En replika av Hallstatt ble bygget i 2002. Kineserne vil se landsbyen i virkeligheten og reiser til Østerrike.

Hallstatt er ikke den eneste byen som har fått ufrivillig berømmelse etter filmsuksesser. Det samme skjedde med New Zealand etter «Ringenes Herre», som ble spilt inn der. Korallrevene rundt øya Ko Phi Phi Leh i Thailand ble nesten ødelagt etter Leornardo DiCaprios «The Beach», som var lagt til en av buktene på øya.

Øya er nå stengt for turister og vil først bli gjenåpnet i 2021.

En reisereporters skrekkrapport

Ordfører Alexander Scheutz følte lenge at han var alene om å rope «varsko». Men i oktober fikk han hjelp av Rachel Hosie, en reisejournalist for magasinet Insider.

Kerstin Joensson / AP/ NTB scanpix

Hun dokumenterte galskapen i bilder. Hun fant turister som knapt så noen ting unntatt gjennom kameralinsene. Det var umulig å ta bilder uten at noen hele tiden var i bakgrunnen. Nesten ingen beundret den vakre utsikten. De fleste sto med ryggen til for å få en best mulig selfie.

Lisi Niesner/Reuters/NTB scanpix

Hun dokumenterte hvordan innbyggerne satte opp skilt overalt: Privat eiendom, ikke tråkk på plenen. Foran husene var det satt opp sperringer og varseltrekanter.

Lisi Niesner/Reuters/NTB scanpix

Først sent på kvelden klarte Rachel Hosie å ha et bilde uten mennesker. Hun overnattet på et lite Bed & Breakfast. Morgenen etter fikk hun servert en god frokost. Med nudler.

Lisi Niesner/Reuters/NTB scanpix

Nå er det slutt!

Reisereportasjen ble en vekker. Ordfører Alexander Scheutz ber turistene bli hjemme. Han mener de ødelegger mulighetene for at de lokale innbyggerne kan leve et normalt liv.

Foreløpig vil han ikke stenge byen for turister, men halvere antallet. Det skal settes tak på hvor mange turistbusser som får komme og hvor mange båter som skal legge til. Alle må registreres og godkjennes på forhånd.

Bare turister som blir lenger enn to timer, er velkomne. Turistgrupper som bestiller lunsj eller middag, som velger å betale for båtcruise eller handler i sentrum, skal tilgodesees. Dessuten vil man prioritere de som besøker byens museum eller berømte saltgruve.

Overturisme

Hallstatt er ikke alene om å føle trykket fra turister. Så ille er det blitt, at det nå har kommet et nytt begrep: «Overturisme». I fjor var ordet med i finalerunden da ordbok- og leksikongigantene Oxford og Collins skulle kåre årets nyord.

Turistperler som Capri, Firenze, Dubrovnik, Bath og Brugge stiller i samme kategori. Bare noen få har klart å få bukt med utviklingen. Nå er det Hallstatts tur til å forsøke.

Få med deg det som skjer i verden. Følg Aftenposten Verden på Facebook og Twitter.