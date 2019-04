Faren forlangte luksusprostituerte og stjernekokker. Nå kommer sønnen i jernbanevognen bestefaren fikk av Stalin.

Onsdag ettermiddag lokal tid ankom Nord-Koreas leder Kim Jong-un til Vladivostok, der han skal ha samtaler med Russlands president Vladimir Putin torsdag. Det er første gang de to statslederne møtes, og det skal være første gang Kim er i Russland.

Kim ankom med tog i en spesialbygget, pansret vogn som Josef Stalin ga til bestefaren hans. På stasjonen helt øst i Russland ble han møtt av en æresgarde.

– Jeg har lenge drømt om å reise til Russland, og nå har det gått hele syv år siden jeg tok over ledelsen av landet før jeg kunne reise hit, sa Kim til TV-kanalen Rossija 24.

SHAMIL ZHUMATOV, Reuters / NTB scanpix

Ønsker mer aktiv rolle

Russland har tradisjonelt hatt et tett forhold til Nord-Korea, og Sovjetunionen støttet regimet aktivt etter at Koreakrigen var over i 1953. Den siste tiden har imidlertid Putin blitt spilt utover sidelinjen i forhandlingene om Nord-Koreas atomprogram.

Putin har invitert Kim til Russland flere ganger slik at Russland igjen skal få en mer aktiv rolle. Russlands langsiktige mål er at Nord-Korea skal gi opp atomvåpenprogrammet, men russerne ønsker at dette skal skje gradvis og ikke med en gang, slik amerikanerne har krevd.

Motvekt til USA

Etter at møtet mellom Kim og USAs president Donald Trump tidligere år mislyktes, har den nordkoreanske lederen strukket ut hånden til andre ledere i et forsøk på å komme seg unna de tøffe økonomiske sanksjonene mot landet.

Kim har det siste året hatt flere møter med Kinas president Xi Jinping og Sør-Koreas leder Moon Jae-in.

Nord-Korea skal også ha tatt flere skritt for å unngå sanksjonene, hevdes det i en analyse fra amerikanske myndigheter.

Ønsker anerkjennelse

Carnegie-forskeren Aleksandr Gabujev påpeker at det viktigste med toppmøtet for Putin og Kim er at det gir dem internasjonal anerkjennelse.

«Putin kan ikke tilby mye, men en avtale om oljeleveranser kan bli diskutert. For Kim er det viktigste å vise Trump at Nord-Korea har andre partnere», skriver Gabujev i en analyse på tankesmiens nettsider.

Har lært av Saddam Hussein

Den anerkjente forskeren påpeker også at russiske myndigheter er svært kritiske til USAs politikk, og at Kreml tror at amerikanernes mål er å velte regimet i Nord-Korea.

Derfor tror russerne at Kim ikke vil gi slipp på atomvåpnene fordi de sikrer hans overlevelse, og at han har lært av skjebnene til Iraks Saddam Hussein og Libyas Muammar Gadafi at atomvåpen er eneste garantien mot en amerikansk invasjon.

Vladimir Vyatkin, AP / NTB scanpix

Utenomfaglige aktiviteter?

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå meldte at Kim jobber natt og dag under det to dager lange besøket til det beste for landets befolkning.

Da faren hans besøkte Russland, skal turen ga gitt rom til andre ting enn arbeid. Den avdøde diktatoren Kim Jong Il var flere ganger i landet, og han reiste alltid med jernbanevognen som Stalin ga i gave.

Under besøkene ble han fulgt av Putins utsending til Øst-Sibir, Konstantin Pulikovskij, som senere skrev en bok om det.

Prostituerte og platåsko

I boken skildrer Pulikovskij den avdøde diktatorens begeistring for platåsko, russiske damer og gourmetmåltider.

Ifølge Pulikovskij sparket Kim Jong Il raskt sin nordkoreanske kjøkkensjef, og russerne måtte stadig tilby nye stjernekokker. Kim skal først ha blitt fornøyd da han fikk St. Peterburgs beste kjøkkensjef til å lage maten.

Kim skal også ha forlangt en stri strøm med russiske luksusprostituerte.

«De var ikke bare utrolig vakre, men også flinke til å synge», bemerker Pulikovskij.

Georgy Toloraya, AP / NTB scanpix

Bukket dypt

Når nordkoreanske statsråder skulle besøke Kim i jernbanevognen, måtte de gjennom et spesielt ritual.

«Med én gang de kom inn i vognen, bukket de nesten til gulvet, og de ble stående slik til Kim ga dem signal om at de kunne reise seg opp», står det i boken.

Løsning på narkotikaproblemet

Da daværende sjef for jernbanen øst i Russland fortalte om det økte problemet med narkotika i regionen, skal han ha fått et spesielt svar fra Kim.

«Hvis du finner koreanere som driver med narkotika her, kan du bare skyte dem. Du har min tillatelse. Det gjør ikke noe om du skyter mange heller, for vi har nok av folk», skal Kim angivelig ha sagt, ifølge Pulikovskijs bok.

Vil du lese flere artikler østfra?

Per Kristian Aale er Aftenposten korrespondent i Russland og det tidligere Sovjetunionen. Følg ham på Instagram her eller på Facebook her.