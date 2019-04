Babyer og 1-åringer bør overhodet ikke se på TV eller andre digitale skjermer. Også for de litt eldre barna bør skjermtiden begrenses kraftig, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det som virkelig trengs, er å gi barna leken tilbake, sier Dr. Juana Willumsen, i WHO, i organisasjonens uttalelse.

Fakta: Dette er WHOs anbefalinger om skjermtid og stillesittende aktiviteter Babyer under 1 år bør Ikke se på skjermer overhodet

Være fysisk aktive flere ganger om dagen, på ulike måter, spesielt gjennom lek på gulvet. Jo mer, jo bedre. Barn på 1–2 år bør: Ikke ha stillesittende tid foran skjermer, enten det er TV, videospill eller andre digitale skjermer. 2-åringers skjermtid bør begrenses til maks 1 time. Jo mindre, jo bedre.

Være fysisk aktive på ulike måter i minst tre timer gjennom dagen. Jo mer, jo bedre. Barn på 3–4 år bør: Være fysisk aktive på ulike måter i minst tre timer gjennom dagen. Minst en time bør være moderat til intensiv aktivitet.

Stillesittende skjermtid bør begrenses til 1 time. Jo mindre, jo bedre. Når barna sitter stille, oppfordres foreldre til å lese og fortelle historier for dem isteden. Verdens helseorganisasjon har også søvnråd for hver aldersgruppe i sine anbefalinger.

Mer bekymret for foreldrenes skjermbruk

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery mener WHO blir moralistisk i formen når de går så kategorisk ut.

– Vi har ikke grunnlag for å si at skjermer i seg selv er farlig for barn – i moderate mengder. Men de må også få tid til å leke, og til å være sammen ansikt til ansikt, sier Montgomery.

Hun synes rådene fra WHO viser liten forståelse for hvordan barnefamilier faktisk lever.

– Dataspill og skjermer er ikke et ja- og nei-spørsmål. Men vi må finne en måte som gjør at dette blir bra i barnas liv, og ikke helt altoppslukende. Jeg tror den skumleste effekten er om vi gjør barna ensomme foran skjermen, istedenfor å være sammen med barna våre. Men så lenge vi sitter med dem når de gjør dette, kan det være en veldig fin tid sammen med barna. Derfor skjærer det seg litt i meg når jeg leser disse rådene fra WHO, sier Montgomery.

Slik hun ser det, er ikke det største problemet barn som ser for mye på skjermer.

– Den største faren jeg ser er faktisk at foreldrene forsvinner inn i sine egne skjermer.

For lite skjermtid kan også bli feil

Montgomery påpeker at spørsmålet om skjermtid handler mye om alder. For de minste er problemet uansett ikke stort. De har ikke tålmodighet til å sitte lenge foran en skjerm. For eldre barn kan det å stå utenfor digitale aktiviteter bli problematisk.

– Vi vet fra forskningen at både for mye og for lite tid gjør at barn faller ut. Kurven går som en u, sier Montgomery.

For mye skjermtid fører til at det blir for lite plass til alt annet som barna trenger. Men blir det for lite skjermtid, får ikke barna den felles arenaen med vennene sine som spill faktisk er:

– For barn i 7–8–9-årsalderen er dette et sted der de møtes. Det er her fantasien deres er, det er dette de leker når de møtes. Har du ikke vært med på det i det hele tatt, står du faktisk litt på bar bakke, bemerker Montgomery.

Hun påpeker at barna lekte figurer fra barne-tv før. Nå bruker de like gjerne figurene fra dataspill i leken.

– Det er viktig at de skal ha tid til å leke ut det de spiller og ser på skjermen, enten det er TV eller data. Foreldre, lærere og pedagoger har ansvar for å gi dem tid til å leke ut dette. Det er en viktig del av barnas liv, sier Montgomery.

Skal ikke sitte fastspent over tid

WHOs oppdaterte råd for lek, søvn og stillesittende aktiviteter gir klar beskjed om at alle aldersgrupper bør sitte mindre stille. De råder foreldre til å ikke ha barn fastspent i barnevogner og lignende i mer enn en time, og altså til å begrense skjermtid mest mulig. Isteden bør foreldre gi barna mer aktiv leketid, helt fra de er født og må ligge på magen på gulvet.

– Det handler om å bytte ut stillesittende tid med leketid, uten at det går ut over søvnen, sier Willumsen i WHOs uttalelse.

Deres ekspertpanel begrunner rådene med at det foregår en stor utvikling hos barnet de første årene. I tillegg vil sunne aktivitets- og søvnvaner fra tidlig barndom skape gode vaner som gir store helsefordeler gjennom livet.