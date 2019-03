Den dramatiske kvelden startet med at Theresa May tilbød seg å gå av dersom Underhuset stemmer for brexitavtalen hun har forhandlet fram med EU.

Det bekreftet May onsdag ettermiddag, etter et møte med hard-brexiterne i hennes eget parti.

May hadde et møte med European Research Group (ERG) klokken 17.00. Gruppen ledes av Jacob Rees-Mogg.

May becomes another Tory leader whose time in office is cut short by party’s anguish and division over Europe — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 27, 2019

Oppturer og nedturer for May

Kvelden utviklet seg like dramatisk som forventet. Mens man ventet på avstemningsresultatet, som først kom rett etter klokken 22.00, fikk Theresa May servert noen gode nyheter, men flest dårlige:

Rett før klokken 22.00 bekreftet Arlene Foster, leder regjeringens nordirske støtteparti DUP, at partiet fortsatt ikke kan støtte Mays brexitavtale. Da blir det nesten umulig å se at Mays avtale kan få flertall i Parlamentet.

En time tidligere hadde Underhusets speaker, John Bercow, igjen skapt rabalder ved å si at May kan glemme å fremme brexit-avtalen på nytt. May hadde håpet at brexitavtalen kunne bli stemt over i Underhuset enten torsdag eller fredag.

– Dersom John Bercow står fast på dette, har vi ikke bare en politisk krise. Da står vi overfor en konstitusjonell krise vi ikke har sett maken til.

Det sa direktør Henry Newman i den inflytelsesrike tenketanken Open Europe.

– Mays avtale er den eneste EU har godkjent. Om speaker skal stå i veien for at den kan stemmes over på nytt, beveger vi oss ut i et helt ukjent konstitusjonelt landskap, sier han.

Liten opptur

Kveldens opptur for Theresa May var at to av hennes mest innbitte motstandere og brexit-rebeller, Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg bekreftet at de nå vil støtte Mays avtale.

Men May trenger langt flere av opprørerne i sitt egen parti over for at avtalen skal ta en sjanse til å bli vedtatt om den kommer opp for tredje gang.

May parkert på sidelinjen

Etter at Theresa May mandag måtte erkjenne at hennes brexitavtale ikke hadde mulighet til å bli vedtatt i Underhuset, har politikerne selv overtatt styringen. May og regjeringen er parkert fullstendig på sidelinjen.

For første gang vil Underhuset få mulighet til å stemme for alle tenkelige og utenkelige brexit-løsninger. Åtte ulike forslag lå på bordet.

Det som skjedde onsdag kveld, savner sidestykke i britisk historie. Følelsene var sterke -og delte.

Sterke følelser

– Theresa May har bare seg selv å takke. Dette er et resultat av hennes stahet og mangel på fleksibilitet, sier Ann Clwyd.

– Vi kan ikke lenger spille russisk rulett med brexit. Vi må velge hvilke kuler vi skal bruke, sier hun.

Andre er fortvilet:

– Jeg tror, at når vi ser tilbake på denne kvelden, vil vi snakke om at dette var kvelden brexit døde, sier den konservative representanten Glyn Davies.

Theresa May har sagt følgende om kveldens historiske avstemninger: «Dette vedtaket forrykker balansen mellom våre demokratiske institusjoner og skaper en farlig og uforutsigbar presedens».

Dette er forslagene det ble stemt over:

Resultatet er ventet rundt 22.00:

1. Ingen avtale (No deal): Dette alternativet ble stemt ned med stort flertall i Underhuset for to uker siden. Det betyr at Storbritannia vil gå ut av EU uten avtale 12.april.

2: Norway Plus: Et alternativ som ligner EØS-løsningen Norge har i dag, derav navnet «Norway Plus». Eller Common Market 2.0, som alternativet også blir kalt. Storbritannia søker medlemskap i EFTA og slutter seg til EØS-avtalen.

3. Norway Plus og tollunion: Samme som nummer 2, men i tillegg blir Storbritannia med i EUs tollunion. Dette løser problemet med grenseproblematikken Irland/ Nord-Irland.

4. Forhandle frem en tollunion med EU: Det løser også grenseproblematikken, men hindrer Storbritannia å inngå egne handelsavtaler når de er ute av EU.

5. Forhandle fram en tollunion med EU og sikre tett tilknytning til EUs indre marked.

6. Trekke tilbake artikkel 50 (se faktaramme): Det er første gang det stemmes over et forslag som innebærer at Storbritannia forblir i EU. En underskriftskampanje, som oppfordrer til det samme, passerte i helgen fem millioner underskrifter.

7. Ny folkeavstemning: Dette forslaget ble stemt over for to uker siden. Ble stemt ned, men kommer opp igjen på nytt.

8. Frihandelsavtale: (Kalt Malthouse-alternativet): Ta initiativ til en toårig overgangsperiode med frihandel hvis det ikke er mulig å nå enighet om en helhetlig utmeldingsavtale.

Fakta: Dette er artikkel 50 Dette er artikkelen i EU-traktaten som må utløses om medlemsland ønsker å forlate eller melde seg ut av EU. Regjeringen i London utløste artikkel 50 29. mars 2017. Det satte i gang en to år lang forhandlingsprosess som skulle innebære at britene forlater EU 29. mars 2019. Dette er dette som inntil nå har vært brexit-datoen, og britene skulle etter plan forlate EU 29. mars klokken 23.00 britisk tid.

Slik vil avstemningen foregå utover dagen og kvelden

Avstemningene er ikke bindende, og Theresa May har sagt at regjeringen ikke vil føle seg bundet av utfallet. Samtidig har regjeringen åpnet for at de vurdere forslag med betydelig flertall.

Rundt klokken 15 vil Underhudets speaker, John Bercow, kunngjøre hvilke forslag det vil voteres over.

Fristen for å legge inn forslag gikk ut ved midnatt tirsdag. Da var det kommet inn 16 forslag. De syv viktigste er listet opp i avsnittet over.

Underhuset vil debattere forslagene i ettermiddag. Debatten avsluttes klokken 20.00.

Da vil det bli en skriftlig avstemning. Representantene vil få et ark med alle alternativene listet opp. De vil bli bedt om å skrive ja («aye»)/ nei («noe») etter hvert alternativ.

Stemmene vil så bli talt opp. Det er ventet at det vil ta cirka en time. Resultatene vil bli kunngjort cirka 21.30 norsk tid.

Det kan også gå mot en finalerunde, hvor forslagene med flest stemmer vil bli stemt over på nytt 1. april.

Maud Lervik

Fakta: Brexit utsatt. Dette er de nye datoene Britene skulle etter planen har forlate EU fredag 29. mars klokken 23.00. Dette blir det ikke noe av.

Theresa May ba om en kort utsettelse til 30. juni, noe EU ikke gikk med på. I stedet fikk hun to datoer:

Brexit utsettes til 22. mai, altså dagen før EU-valget, under forutsetning av at brexitavtalen godkjennes i Parlamentet.

Dersom May ikke får avtalen godkjent, blir brexit-datoen 12. april. Det vil gi britene tid til å forberede EU-valgene. Før denne datoen kan britene også be om en lengre utsettelse. Alternativet er en «hard brexit» – hvor britene forlater EU uten avtale.

Går mot en softer brexit

Frykten nå er at ingen av disse forslagene skal få flertall. Tre alternativer vil da peke seg ut: Et snarlig nyvalg, en veldig lang utsettelse av brexit, nå omtalt som «slow-brexit» – eller en soft brexit.

Det siste virker nå mest realistisk.

Og paradoksalt er det de som til nå vært forkjempere for en hard-brexit, som får skylden dersom det ender med en myk-brexit:

– Utrolig nok er det hard-brexiterne som nå bereder grunnen for en mykere brexit, eller at det ikke blir noen brexit i det hele tatt, er gjennomgangstonen blant politikerne i Underhuset.

The choice seems to be Mrs May’s deal or no Brexit.https://t.co/GggHZ7NEv5 — Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) March 26, 2019

Dette scenarioet går også opp for stadig flere hard-brexitere, deriblant Jacob Rees-Mogg. I en artikkel på nettstedet Conversvative Home skriver han at han er klar for å støtte Mays avtale – om den kommer opp på nytt. Nettopp for å hindre en myk brexit.

Men om hard-brexiterne nå allikevel velger å tre inn i folden og støtte Mays avtale, ser det ikke ut til å hjelpe.

For i går kveld bestemte støttepartiet May er avhengig av, nordirske DUP, at de heller vil gå for en lang brexit-utsettelse enn å støtte Mays brexitavtale.

