Mer enn fire uker er gått siden Norge stengte.

Over hele verden har tusener sittet i isolasjon de siste ukene. «Karantene» er forvandlet fra fremmedord til hverdagsord. I de aller fleste land er innbyggerne bedt om å holde seg mest mulig hjemme.

I noen land får innbyggerne kun forlate huset for å gå en liten tur med hunden eller handle mat. Det er strenge regler for å møtes. Påsken har vært en hjemmepåske for hele jordens befolkning.

Og selv om sosial distansering kan være krevende, har det også fått noen uventede utfall.

Facebookgruppen Bin Isolation Outing deler folk fra en rekke land bilder av seg selv i kostymer mens de ... går ut med søppelet.

For et par uker siden fortalte australske Danielle Askew til en venninne at å gå ut med søppelet hadde blitt ukens høydepunkt. Da bestemte hun seg for å gjøre noe mer ut av det.

Hun opprettet gruppen «Bin isolation outing», og la ut bilder av antrekkene og kostymene. Søndag kveld har gruppen over 670.000 medlemmer verden rundt.

– Det var utrolig å oppleve kjærligheten som ble sendt min vei. Alle kommentarene var støttende og oppmuntrende. Det har virkelig løftet meg ut av det grå humøret, og gitt meg ny giv. Det har vært fantastisk å få kontakt med så mange mennesker i en tid der jeg føler meg så avsondret og alene, sier Askew til CNN.

Andre har holdt seg til mer tradisjonelle påsketemaer. Påskehare med en twist:

Bor du i leilighet i blokk eller bygård, og har ikke egne søppelspann? Fortvil ikke. Den franske moteinfluenseren Camille Charrière slår et slag for å pynte seg, selv om du bare skal på butikken.«Alle verdens ledere: Du kan kun forlate hjemmet ditt for å kjøpe matvarene du trenger», skriver Camille Charrière på Instagram, og svarer med et bilde av seg selv fra matbutikken.