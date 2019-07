Etter 18 timer med intens møtevirksomhet ga EUs stats- og regjeringssjefer opp å komme til enighet om EUs nye lederkabal. Midt på dagen mandag kastet de inn håndkleet.

Macron dro rasende tilbake til Paris.

Men klokken 11 tirsdag er han og de andre EU-toppene tilbake ved møtebordet i Brussel. Håpet er at søvn og mat skal ha fått statslederne inn på et mer konstruktivt spor.

Fakta: Dette er toppjobbene det kjempes om Det skal velges ny leder av EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker fra Luxembourg. Det skal velges ny president i EUs råd etter Donald Tusk fra Polen. Det skal velges ny «utenriksminister» for EU etter Federica Mogherini fra Italia. Det skal velges ny sjef for Den europeiske sentralbanken etter Mario Draghi fra Italia

– Noen mistet åpenbart besinnelsen

På vei ut fra det resultatløse toppmøtet var Frankrikes president rasende.

– EU vil miste sin troverdighet på verdensscenen om vi forsetter å operere som en klubb av 28 land uten evne til å finne effektive løsninger, sa Macron.

Han kritiserte også EU-ledere for å ha skjulte agendaer og for å være mest opptatt av personlige ambisjoner. Han kalte møtet en fiasko og useriøst.

– Kjemien på disse møtene gjør at trøtthet og utmattelse inntreffer, med det resultat at noen mister besinnelsen. Det skjedde i går morges, sa Macron - uten å ville nevne navn.

«Sushi-kompromisset» forkastet

At den franske presidenten var rasende, har en forklaring. For det var nettopp Frankrikes forslag som ble forkastet mandag.

Det såkalte Osaka-kompromisset, eller sushiforslaget, som det raskt ble omdøpt til, ble lansert av Frankrike, Nederland, Spania og Tyskland under helgens G20-møtet i Osaka i Japan.

Men da forslaget ble lagt frem på EU-toppmøtet søndag kveld, skapte det ingen begeistring. Snarere intenst raseri.

Forslaget som en rød klut på de konservative

Det var ventet at forslaget skulle få betydelig gjennomslag, gitt at EUs viktigste land stilte seg bak.

Sosialistene skulle få den viktigste jobben, sjefen for EU-kommisjonen.

De konservative skulle få utenrikssjefen og presidenten for EU-parlamentet.

Så skulle den liberale partigruppen få posten som president for EU-rådet, toppjobben Donald Tusk innehar i dag.

Men det landene ikke hadde hatt høyde for, var at dette forslaget var som en rød klut på den kristenkonservative gruppen EPP, den største partigrupperingen i EU. Dette er gruppen som har hatt alle de viktigste jobbene i EU de siste 15 årene.

Deres kandidat til ny EU-toppsjef, tyskeren Manfred Weber, var også vraket.

Timmermans fortsatt favoritten

«Sushiforslaget» betød at nederlenderen og sosialdemokraten Frans Timmermans (58) var tilbake i tetfeltet.

Han er fortsatt storfavoritt til å bli ny president i EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker. Dette regnes som den mektigste av toppjobbene.

Timmermans har tidligere vært utenriksminister i Nederland og er i dag visepresident i EU-kommisjonen. Han er kjent som ekstremt språksterk og snakker engelsk, fransk, italiensk, russisk og tysk flytende.

Møter sterk motstand

Men Timmermans har også sterke motstandere. Først og fremst blant de øst- og sentraleuropeiske landene, den såkalte «Visegrad-gruppen», bestående av Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia.

– Timmermans er ingen kompromisskandidat. Derimot splitter han Europa. Han forstår rett og slett ikke Sentral-Europa, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Polen og Ungarn mener Timmermans er «hjernen bak» straffetiltakene mot de to landene, et strafferegime som i siste instans kan bety at landene blir fratatt stemmeretten i unionen.

Merkel uten magi

Tidligere var det slik at de forslagene Merkel og Macron stilte seg bak, ble vedtatt. «Motoren i EU» - Tyskland og Frankrike – hadde betydelig gjennomslag. Det var også som oftest slik at det «Kansler Merkel» ønsket, slik ble det.

Derfor ble Angela Merkel også tatt kraftig på sengen da «sushiforslaget» ble vraket av hennes egne.

Krever åpne avstemninger

Tirsdag møtes altså EU-toppene igjen. Det går mot en ny lang dag i Brussel.

Mange kompromissforslag og mange navn er fortsatt aktuelle. Det er ventet at lange møter vil bli erstattet med en rekke «prøveavstemninger» for å teste kandidatenes støtte blant medlemslandene.

De som blir valgt, må ha støtte fra to tredjedeler av medlemslandene. Altså må 21 av EUs 28 medlemsland stille seg bak kandidaten. I tillegg må kandidatene ha støtte fra 65 prosent av medlemslandenes samlende befolkning.

I tillegg må kandidaten ha støtte fra et flertall i Europaparlamentet.

