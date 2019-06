Superstjernen anklaget presidenten for dobbeltmoral. Slik svarer Putin på kritikken.

Elton John raste først mot Russland, etter at sexscenene i filmen «Rocketman», ble klippet ut.

«Vi motsetter oss på det sterkeste beslutningen om å sensurere «Rocketman» på det russiske markedet», skrev musikeren og filmskaperen på Twitter i begynnelsen av juni.

Denne uken så musikeren rødt nok en gang. Da fyrte han løs mot den russiske presidenten, etter at president Vladimir Putin i et intervju med Financial Times tok avstand fra liberale verdier.

– Liberale kan ganske enkelt ikke diktere noe som helst lenger, slik de har gjort de siste tiårene, sa Putin til avisen.

I en Twitter-melding direkte rettet mot Russlands president, skriver Elton John følgende:

«Jeg er dypt uenig med din oppfatning at å arbeide for politikk som omfavner flere kulturer og seksuelt mangfold er foreldet i vårt samfunn».

Dear President Putin,



I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times.



I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. pic.twitter.com/wNG3imaR2r — Elton John (@eltonofficial) June 28, 2019

Videre anklager musikeren presidenten for dobbeltmoral og viser til at Putin hevder å ville se LHBT-personer lykkelige i Russland, samtidig som filmen om hans liv er blitt sensurert.

– Han er et musikalsk geni

Putin, som for tiden er i selskap med en rekke verdensledere under G20-toppmøtet i Osaka i Japan, tok seg tid til å svare på kritikken fra musikeren. Han kom både med skryt og kritikk rettet mot musikeren.

– Jeg har stor respekt for ham, han er et musikalsk geni og vi nyter alle sammen musikken hans, men jeg syns at han tar feil, sa Putin da han fikk stilt et spørsmål om Johns kritikk under en pressekonferanse i Osaka.

Den russiske presidenten slo fast at russiske myndigheter har et «avslappet og fordomsfritt» syn på LHBT-mennesker, samtidig sa Putin at «denne delen av samfunnet» aggressivt tvinger deres livssyn på andre.

Alexander Zemlianichenko, AP / NTB scanpix

Inviterte Elton John til møte i 2015

Dette er ikke første gang Elton John kritiserer Vladimir Putin. I 2015 utfordret musikeren Putin til et møte for å diskutere hans «latterlige holdninger» til homofiles rettigheter i Russland.

Da ble musikeren kontaktet av presidenten, som ville møte John til et møte. Putins talsperson Dmitry Peskov uttalte at presidenten var klar for å møte John for å diskutere «ethvert tema av interesse» som musikeren måtte ha.

Elton John har i en årrekke markert seg som en sterk forkjemper for homofiles rettigheter. Han har tidligere protestert mot en russisk lov som forbyr spredning av «homoseksuell propaganda».

I Russland var homoseksualitet regnet som en forbrytelse frem til 1993, og deretter en mental lidelse frem til 1999.

Frank Augstein, AP / NTB scanpix

Omstridt propaganda-lov

I Russland er det et forbud mot det myndighetene kaller «propaganda for homofili blant mindreårige».

– Vi må la en person vokse opp, før de tar et valg. La barna være i fred, sa Putin under pressekonferansen under G20-toppmøtet.

En rekke internasjonale menneskerettighetsgrupper hevder at Russlands «homoseksuell propaganda»-lov, som ble vedtatt i 2013, har ført til mer fiendtlighet mot LHBT-personer i landet.

Reaksjonene var spesielt sterke etter at en russisk avis avslørte at minst hundre homofile menn hadde blitt sendt til «leirer» og grovt mishandlet i Tsjetsjenia.

I desember 2018 ble det publisert en omfattende rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), der kom det frem at homofile i Tsjetsjenia hadde blitt utsatt for systematiske overgrep.

Tsjetsjenias president, Ramzan Kadyrov, har tidligere uttalt at det ikke finnes noen homofile i Tsjetsjenia og at det derfor ikke kan stemme at homofile er blitt utsatt for overgrep. Også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avfeier OSSE-rapporten.

I mars skrev den russiske avisen Novaja Gazeta at flere hundre i LHBT-samfunnet er blitt pågrepet og torturert i Tsjetsjenia. Homofile menn skal ha vært spesielt utsatt.