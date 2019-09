Det kommer frem i den nye boken Polen. Aske og diamanter av Aftenposten-journalisten Ingrid Brekke.

Den tar for seg hvordan Polen har gått fra glansbildet blant de nye EU-medlemmene til å bli anklaget for å gå i udemokratisk og nasjonalistisk retning. EU-kommisjonen beskylder den polske regjeringen for å undergrave domstolenes uavhengighet.