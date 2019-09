Ryktene hadde svirret i flere dager allerede. Men det var først onsdag kveld at The Washington Post kunne melde at en mystisk varslersak, som amerikanske medier har skrevet om den siste uken, gjaldt presidenten selv.

Informasjonen kommer fra to myndighetspersoner som uttaler seg anonymt til avisen. Flere andre medier har fått bekreftet de samme opplysningene.