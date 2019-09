Johnson står som nummer fire på talelisten når Underhuset onsdag ettermiddag møtes etter en to uker lang ufrivillig pause, melder BBC. Parlamentet åpnet igjen klokken 12.30 onsdag.

Tirsdag kom høyesterett frem til at regjeringens suspensjon var «ulovlig, ugyldig og uten virkning». Suspensjonen ble annullert, og formelt så har den aldri funnet sted.

Statsministeren har de siste dagene vært i FNs hovedforsamling i New York, men avbrøt oppholdet der da høyesterett tirsdag slo fast at regjeringens suspensjon av Underhuset var ulovlig.

Få minutter før kammerets leder John Bercow ønsket de folkevalgte velkommen tilbake til arbeidsplassen, ankom Johnson sitt kontor i London.

Spontanspørretime

Underhusets leder John Bercow var raskt ute med å kalle inn til møte, men det er altså høyst uklart hva som kommer til å skje når de folkevalgte samles. Så langt er spontanspørretime og uttalelser fra ministre de eneste postene på programmet.

Også Johnsons justisminister Geoffrey Cox måtte stille i spørretimen for å svare for rådene han ga statsministeren i forbindelse med suspensjonen.

Cox sa han var «tiltrukket av det fristende tilbudet», men at han ikke kunne avsløre «råd han kan eller ikke kan ha gitt» statsministeren. Han la til at regjeringen ser på spørsmålet og vurderer om den skal offentliggjøre deler av de juridiske rådene, ifølge Sky News.

Cox benyttet også sjansen til å kritisere Parlamentet for feighet. Han viste til at opposisjonen har hatt mulighet til å stemme for nyvalg eller stille mistillitsforlag mot Boris Johnson, uten å gjøre det.

– Dette Parlamentet er et dødt Parlament. Det skulle ikke lenger sitte. Det har ingen moralsk rett til å sitte på disse grønne benkene, sa han, ifølge Guardian.

Opposisjonen har tilsynelatende ingen konkret plan om hvordan den vil bruke tiden som plutselig er tilgjengelig. Samtidig ønsker de neppe å gi inntrykk av de kaster bort dyrebar tid etter at de har brukt mye energi på å kritisere regjeringen for nettopp å ta fra dem tid i Parlamentet, skriver Politico.

Mistillit eller nyvalg?

En rekke opposisjonsledere sa etter høyesterettsdommen at Boris Johnson bør gå av som statsminister. De kan velge å stille mistillitsforslag mot ham, men det er slett ikke sikkert. Den sjansen hadde de sist gang de var samlet, men gjorde det ikke. En utfordring er at det kan gi Johnson 14 dager til å hale ut tiden før han foreslår en etterfølger.

Regjeringen kan også foreslå nyvalg nok en gang. De mislyktes to ganger med det før den ulovlige suspensjonen, og opposisjonen sier den ikke har endret strategi. De vil sikre seg en eventuell brexitutsettelse før de går med på å holde valg.

En annen mulighet er at regjeringen vil forsøke seg med en ny suspensjon eller pause i Parlamentet. De insisterer på at det fortsatt skal holdes en trontale 14. oktober og at regjeringen kan prøve å få til en kortere suspensjon i forbindelse med det. Men med mindretall og intern motstand, er det lite som tyder på at regjeringen kan få trontalen gjennom Underhuset.

Landsmøte

De konservative starter sitt landsmøte til helgen, og det er mulig de ber Parlamentet ta pause noen dager til uken, slik at deres medlemmer kan delta på møtet.

– Landsmøtet må gå sin gang. Om det betyr at representanter må være borte fra Parlamentet, får det heller være. Folk må gå i skytteltrafikk til og fra landsmøtet, noe som vil være dypt urettferdig. Men det viser hvor bitter stemningen er blitt, sier en minister til The Times.

Om det er stemning i opposisjonen for å legge godviljen til og innvilge en pause, gjenstår å se. I motsetning til en suspensjon, må en pause vedtas av Parlamentet – den kan ikke beordres av regjeringen.

Noen timer før parlamentarikerne samles igjen, er det først og fremst usikkerhet som preger situasjonen i London. Situasjonen som har oppstått, savner sidestykke i historien, og ingen vet hva som blir regjeringens neste påfunn eller hvordan opposisjonen vil bruke de tre ekstra ukene de tilsynelatende har skaffet.