Tre palestinske politibetjenter drept i eksplosjoner i Gaza

Eksplosjonene fant sted med en times mellomrom ved to ulike sjekkpunkter i Gaza by. To forbipasserende ble skadd.

Talsmannen i Hamas' innenriksdepartement la først skylden på Israel, men slettet raskt uttalelsen på Twitter. Israel selv sier de ikke står bak. Vitner til eksplosjonene påpeker at de ikke så kampfly i lufta da eksplosjonene skjedde.

Tirsdagens hendelser kommer i kjølvannet av økt spenning mellom Hamas og Israel, som mandag begrenset gassforsyningen til Gaza etter at flere raketter ble skutt derfra.