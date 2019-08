Tre palestinske politibetjenter drept i eksplosjoner i Gaza by

Eksplosjonene fant sted med en times mellomrom ved to ulike sjekkpunkter i Gaza by. To forbipasserende ble såret.

Vitner sier selvmordsbombere på motorsykkel sto bak, ifølge AFP, men dette er ikke bekreftet på offisielt hold. En kilde med kjennskap til etterforskningen sier imidlertid at en salafistisk gruppe som sympatiserer med IS mistenkes for å stå bak. Selvmordsaksjoner er en sjelden hendelse på Gazastripen.

Talsmannen i Hamas' innenriksdepartement la først skylden på Israel, men slettet raskt uttalelsen på Twitter. Israel selv sier de ikke står bak. Vitner til eksplosjonene påpeker at de ikke så kampfly i lufta da eksplosjonene skjedde.

Tirsdagens hendelser kommer i kjølvannet av økt spenning mellom Hamas og Israel, som mandag begrenset gassforsyningen til Gazastripen etter at flere raketter ble skutt derfra.