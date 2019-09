Åtte elever siktet for å ha blandet kroppsvæsker i mat de serverte lærerne

En alt annet enn appetittvekkende sak har preget Olentangy ungdomsskole i amerikanske Ohio de siste månedene. Denne uken ble åtte elever siktet for å ha servert uvitende lærere ingredienser som absolutt ikke sto på menyen i kokkekonkurransen som ble avviklet på skolen i mai. Det melder nettstedet 10tv.com.

Sæd i plastpose

Én av elevene er siktet for å ha hatt med seg en plastpose med sin egen sæd på skolen. Den skal han ha påført en crêpe han og klassekameratene serverte en lærer. En annen er siktet for at han visste hva som skulle skje, men at han ikke gjorde noe for å forhindre det, og for å ha fjernet tekstmeldinger og videoer knyttet til hendelsene.

Det stopper ikke der: Tiltalen mot en av de andre guttene går ut på at han blandet urin i grillsaus, og hadde sausen på mat som ble gitt til fire av lærerne.

I en video lekket fra det som hendte på skolen 16. mai, spør en av lærerne:

– Er dette laget med geitemelk eller kumelk?

– Ehm, kumelk, svarer en av elevene.

– Jeg skal ikke lyve, det smaker veldig, veldig godt, sier en annen av lærerne før det høres klapping og fnising.

Ikke guttestreker

Fylkesadvokaten i Delaware, Melissa Schiffel, understreker at dette på ingen måte ses på som guttestreker.

– Vi har tatt ut tiltale, vi mener vi har bevis og årsak, og at en forbrytelse har skjedd. Ofrene vil bli hørt i retten når tiden er inne for det. Det som skjedde har påvirket dem, sier Schiffel.

De andre elevene er siktet for medvirkning. Alle guttene var 14 år gamle da dette skjedde, noe advokaten til fire av dem minner om i en uttalelse han har sendt 10tv.com:

– Dette er et eksempel på hvor lett barn lar seg påvirke av det de ser på Youtube og på sosiale medier. De lærer en svært hard lekse.

Skolen skriver: «Våre lærere fortjener respekt og godhet, alt annet enn det er fullstendig uakseptabelt. Vi vil fortsette å støtte rettshåndhevelse på alle måter som mulig.»

De åtte studentene må møte opp én etter én foran en dommer i ungdomsretten i Delaware de tre neste ukene.