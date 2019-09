Tusenvis av palestinere deltok fredag i den ukentlige protesten langs grensegjerdet mot Israel, med krav om oppheving av blokaden som er innført mot enklaven.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen ble to palestinske tenåringer drept og 76 såret, 46 etter å ha blitt truffet av skarp ammunisjon, avfyrt av israelske soldater langs gjerdet.

Israelske styrker drepte over 50 palestinske barn i fjor

Truffet i halsen og magen

17 år gamle Sami al-Ashqar ble truffet i halsen og drept øst for flyktningleiren Jabalia nord på Gazastripen, mens 14 år gamle Khaled al-Rabaee ble truffet i magen og drept øst for Gaza by.

Minst 308 palestinere er drept av israelske soldater, og tusenvis er såret siden de ukentlige demonstrasjonene på Gazastripen begynte i mars i fjor. Syv israelere er drept på samme tid.