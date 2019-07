Sør-Korea: Nord-Korea testet ny rakett

Raketten fløy 690 kilometer før den falt i sjøen, opplyser en tjenestemann i Seoul.

De to våpnene ble skutt ut like etter daggry fra Wonsan på Nord-Koreas østkyst. I en første melding skrev sørkoreanske myndigheter at rakettene fløy om lag 430 kilometer før de landet i Japanhavet.

I en ny melding, offentliggjort noe seinere, kom imidlertid opplysningen om at en av rakettene hadde fløyet mye lenger. En analyse utført av sørkoreansk og amerikansk etterretning konkluderer med at det sannsynligvis er en helt ny type rakett som ble testet.

Rakettene kategoriseres likevel fortsatt som kortdistansevåpen.

Misnøye med øvelse

Analytikere mener rakettestene er et signal som viser at myndighetene i Pyongyang er sinte på USA og Sør-Koreas planer om felles militærøvelser i neste måned.

Tidligere har USA ofte reagert skarpt på nordkoreanske våpentester, men etter president Donald Trumps møter med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un og forsøk på fredsdiplomati, blir de nå ofte tonet ned fra amerikansk hold.

– Svært vanlige saker, var Trumps kommentar da Nord-Korea testet kortdistanseraketter i mai.

Kim og Trump holdt deretter et uventet møte på grensen mellom Nord- og Sør-Korea den 30. juli.

– Ekstremt beklagelig

USAs utenriksminister Mike Pompeo har sagt at nedrustningssamtaler på et lavere nivå sannsynligvis vil starte i midten av juli, men i forrige uka sa nordkoreanske myndigheter at planene om militærøvelser hadde satt samtalene i fare.

Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya sier oppskytningene sannsynligvis bryter med FNs sikkerhetsråds resolusjoner. Han opplyser at japanske myndigheter analyserer hva slags raketter det er snakk om.

Iwaya sier at det er «ekstremt beklagelig» hvis det er snakk om langtrekkende, ballistiske missiler.