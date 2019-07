En talsmann for det afghanske helsedepartementet, Wahidullah Mayar, tvitrer at ofrene er sendt til sykehus. Tilstanden til de sårede er ikke kjent.

En student ved universitetet forteller at eksplosjonen fant sted mens studenter ventet ved inngangen før de skulle ta eksamen.

En talsmann for innenriksdepartementet opplyser at eksplosjonen trolig ble forårsaket av en bombe som var skjult under en bil.

Kabuls politisjef Ferdous Faramarz vil ikke utelukke at en selvmordsbomber utløste bomben og opplyser at politiet har uskadeliggjort ytterligere en sprengladning på stedet.

Det er ikke kjent hvem som står bak fredagens terroraksjon, men den ytterliggående islamistgruppen IS har det siste året gjennomført en rekke angrep mot sivile mål i Kabul.

Taliban har også gjennomført en rekke angrep, men disse rettes først og fremst mot militære mål.