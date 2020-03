Politisk enighet om økonomisk krisepakke i USA

Forhandlingene om en krisepakke har pågått i den amerikanske kongressen i flere dager, men det har vært uenighet mellom Demokratene og Republikanerne og Det hvite hus om sammensetningen. To ganger er et forslag blitt stemt ned i Senatet.

Men natt til onsdag amerikansk tid løsnet det.

– Mine damer og herrer, vi er i mål. Vi har en avtale, sa politisk rådgiver Eric Ueland i Det hvite hus.

Intense diskusjoner

Mitch McConnell, lederen for det republikanske flertallet i Senatet, bekreftet at det var enighet om flere tusen milliarder dollar i krisehjelp.

– Etter flere dager med intense diskusjoner er Senatet blitt enig om en tverrpolitisk avtale om en historisk hjelpepakke for denne pandemien, sa han.

Krisepakken er den største i USAs historie og inneholder mer midler enn det som ble brukt på å redde økonomien etter finanskrisen i 2008.

Pengene skal gå både til selskaper, helsevesenet og vanlige arbeidstakere.

Samfunnet stenges

Formålet med krisehjelpen er å begrense de økonomiske skadevirkningene av tiltakene mot koronapandemien. Mange steder i USA er store deler av samfunnet og økonomien i ferd med å bli stengt ned – på samme vis som i en rekke europeiske og asiatiske land.

Detaljene i krisepakken er foreløpig ikke offisielt offentliggjort. Men ifølge CNN skal 250 milliarder dollar, om lag 2.730 milliarder kroner, bli satt av til direkte utbetalinger til familier og enkeltpersoner. Like mye skal brukes på støtte til arbeidsledige.

Videre blir 350 milliarder dollar øremerket lån til småbedrifter, mens 500 milliarder blir gjort tilgjengelig som lån til større selskaper som får økonomiske problemer.

Spesielle tiltak rettes inn mot luftfartsbransjen. Omfanget av denne krisehjelpen er et av punktene som har utløst politisk uenighet – på samme måte som i Norge.

Helikopterpenger

De direkte utbetalingene til enkeltpersoner og arbeidstakere er en form for krisehjelp som har vært lite brukt før koronakrisen rammet verden.

Tiltaket kalles ofte «helikopterpenger» siden penger nærmest drysses over befolkningen som fra et helikopter. I USA er det nå snakk om engangsutbetalinger på 1.200 dollar til voksne amerikanere, ifølge nyhetsbyrået AP. Barn vil angivelig få 500 dollar.

Den massive amerikanske krisepakken har ført til en viss bekymring både for økende statsgjeld og risiko for høyere inflasjon. Men i Kongressen er det enighet om at budsjettunderskuddet må økes for å hjelpe folk gjennom koronakrisen.

– Kommer og redder dem

– Folk vet ikke hvordan framtida kommer til å bli eller hvordan de skal kunne betale regningene. Vi kommer og redder dem, sier Chuck Schumer, lederen for demokratene i Senatet.

Mitch McConnell mener krisepakken har et omfang som minner om investeringer gjort i krigstid.

Pakken må vedtas både av Senatet og Representantenes hus og godkjennes av president Trump før den trer i kraft. Ifølge McConnell skal Senatet stemme over krisehjelpen i løpet av onsdagen.

For å sikre at de store pengebeløpene ikke misbrukes, ventes det at pakken vil sikre opprettelse av en ny stilling som generalinspektør.

I tillegg er det tatt grep for å sikre at penger ikke havner hos Trump, hans familie eller hos kongressmedlemmene, ifølge Schumer.

Forventningene om at krisepakken snart blir vedtatt, har allerede ført til kraftige hopp på børsene. Tirsdag steg Dow Jones-indeksen 11,4 prosent, men dagen etter var børsutviklingen i Europa mer variabel.