Dommer stanser føderal henrettelse i USA

Med kun timer igjen til USA skulle utføre sin første henrettelse på føderalt nivå på 17 år, ga en dommer igjen ordre om utsettelse. Myndighetene har anket.

Daniel Lewis Lee skulle henrettes i dag, men henrettelsen er utsatt. Bildet er fra 1997, året etter at han begikk et trippeldrap. Dan Pierce/AP/NTB scanpix

NTB

13. juli 2020 20:15 Sist oppdatert nå nettopp

Tanya Chutkan, som er føderal distriktsdommer, mener det fortsatt er juridiske spørsmål som må løses før henrettelsen går i gang, og at allmennheten ikke har interesse av en forhastet prosess.

Avgjørelsen ble umiddelbart anket av Trump- administrasjon til en høyere rettsinstans. Ytterligere to henrettelser er planlagt til senere i uka.

Dømt for trippeldrap

Daniel Lewis Lee skulle etter planen henrettes med giftsprøyte klokken 16 lokal tid. Det tilsvarer klokken 22 norsk tid. Lee, som sitter i det føderale fengselet i Terre Haute i Indiana, er dømt for et trippeldrap i Arkansas i 1996.

Han og en medskyldig drepte en våpenhandler, Lees kone og hennes datter.

Søndag opphevet en føderal ankedomstol en kjennelse fra fredag, der ofrenes slektninger fikk gjennomslag for at de ville bli utsatt for koronasmitte om de måtte reise for å bevitne henrettelsen og at saken måtte utsettes.

Mandag kveld norsk tid hadde de ennå ikke reist til Indiana, ifølge familiens advokat. De har rett til å være til stede ved henrettelsen, men er motstandere av dødsstraff.

– For oss handler det om å være der for å si: Dette blir ikke gjort i vårt navn. Vi vil ikke dette, sier Monica Villette, slektning til en av ofrene.

Sterke reaksjoner

Beslutningen om å gå i gang med henrettelser i føderale fengsler for første gang siden 2003 har møtt sterk motstand fra en rekke hold, særlig midt under koronapandemien. Det føderale fengselsvesenet i USA sliter med et stort antall koronatilfeller blant innsatte. Én av de innsatte i Terre Haute-fengselet har dødd av viruset.

Dødsstraff på føderalt nivå i USA ble gjeninnført i 1988. Siden 2003 har det imidlertid ikke vært noen henrettelser i føderale fengsler, og i 2014 fikk det amerikanske justisdepartementet ordre om å gjennomføre en større utredning av dødsstraff og giftsprøyter som henrettelsesmetode.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding