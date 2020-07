Valgdagsmåling: Dødt løp i presidentvalget i Polen

* Født: 17. januar 1972 i Warszawa. (48 år gammel).

* Warszawas ordfører siden 22. november 2018. Har også politisk erfaring fra EU-parlamentet, og som polsk administrasjons- og digitaliseringsminister og viseutenriksminister.

* Statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Warszawa. Har også studert i Oxford og Paris.

* Tilhører det liberalkonservative partiet Borgerplattformen (PO).

* Fikk 30,46 prosent av stemmene i første valgomgang 28. juni.

* Står for et brudd med den mest konservative politikken til regjeringspartiet PiS. Har uttrykt støtte til likekjønnet ekteskap. Har stor støtte i hovedstaden, men en utfordring er at han kan bli oppfattet som en kandidat for den liberale, urbane eliten.