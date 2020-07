Minst ni døde etter jordskred i Nepal

Minst ni personer har mistet livet og mange er savnet etter en rekke jordskred i Nepal, opplyser myndighetene.

NTB-DPA

Nå nettopp

Janardan Gautam, som er talsperson for krisemyndighetene i Nepal, oppgir at sju av de ni døde tilhører to familier i provinsen Gandaki.

– Tallet kan stige fordi det pågår redningsoperasjoner i enkelte områder, sier han til nyhetsbyrået DPA.

Det statlige nyhetsbyrået i Nepal melder at minst 29 personer er meldt savnet.