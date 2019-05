Blasfemianklagede Asia Bibi har forlatt Pakistan

Den kristne fembarnsmoren ble dømt til døden for blasfemi i 2010. I oktober i fjor ble dommen omgjort av pakistansk høyesterett etter kraftig internasjonalt press. Hun ble løslatt, men på grunn av trusler fra ytterliggående islamister har hun har oppholdt seg på et hemmelig sted.

Onsdag opplyste advokaten hennes, Saif Ul Malook, at hun har ankommet Canada, ifølge CNN.

Samtidig siterte BBC pakistanske tjenestemenn som oppga at hun hadde forlatt landet.

Også pakistanske medier meldte onsdag at Bibi har forlatt landet, men opplysningene er ikke bekreftet på offisielt hold.

Krangel om vannbøtte

Asia Bibi ble dømt til døden for å ha fornærmet profeten Muhammed i forbindelse med en krangel med naboer i hjemprovinsen Punjab. Hun har alltid fastholdt at hun er uskyldig. Krangelen skal ha dreid seg om en bøtte med vann mens Bibi og flere andre kvinner var ute og høstet frukt. Ettersom Bibi var kristen og hadde brukt en kopp, mente de muslimske kvinnene at de ikke lenger kunne røre ved den.

Hun ble senere banket opp hjemme hos seg selv, og det ble hevdet at hun da hadde tilstått blasfemi.

Opptøyer og drap

Saken har splittet Pakistan og etter at høyesterett satte dødsdommen til side, har ytterliggående islamister protestert kraftig. Saken har også ført til voldsomme opptøyer i flere pakistanske byer, der biler ble påtent og offentlige bygninger angrepet. To politikere er blitt drept fordi de støttet henne.

Etter at høyesterett omgjorde dommen og avviste en anke mot løslatelsen i oktober, har Bibi teknisk sett kunnet forlate Pakistan. Det antas at hun er blitt passet på av myndighetene på et sikkert sted mens hun har ventet på å få asyl i et annet land.

Bibis døtre skal allerede befinne seg i Canada.