Handelskrigen trappes trolig opp: – Konfliktene stikker for dypt

Søndag sendte USAs president ut to twittermeldinger som skapte et jordskjelv på verdensbørsene. Nå skulle han heve tollsatsene på kinesiske varer ytterligere. Fra før har tollen på en rekke kinesiske varer vært på opptil 25 prosent.

Uttalelsene hisset opp stemningen kraftig. I Kina ble Trump fremstilt som superskurken Thanos fra de populære Avengers-filmene.

«Jeg beveger fingrene mine og utraderer halvparten av kinesiske investorer», heter det i en populær meme som mandag sirkulerte i sosiale medier i Kina.

Tirsdag meldte USAs handelsrepresentant at USA øker tollen på varer fra Kina til en verdi av nærmere 1800 milliarder kroner. I stedet for en løsning på handelskrigen ser det nå ut til at den trappes opp.

Kinas visestatsminister kommer likevel med 100 i delegasjonen til Washington onsdag. Målet er å komme til en enighet for å avslutte handelskrigen. Dermed holdes håpet om en avtale i live. Stemningen på verdens børser tirsdag var noe mer variert.

Men frykten for kollaps er til stede. EU-kommisjonen barberte tirsdag sine anslag for vekst fremover litt ned nettopp på grunn av uroen.

Fakta: Handelskrigen mellom Kina og USA Januar 2018: USA innfører 20–50 prosent toll på all import av vaskemaskiner og 30 prosent på solcellepaneler verdt tilsammen 10 milliarder dollar. Mars 2018: USA innfører 25 prosent toll på all import av stål og 10 prosent på aluminium verdt tilsammen 50 milliarder kroner, men med unntak for enkelte land. Juni 2018: USA innfører 25 prosent toll på kinesisk vareimport verdt 50 milliarder dollar. Kineserne svarer med 25 prosent toll på amerikanske varer av samme verdi. September 2018: USA innfører 10 prosent toll på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar. Kina svarer med 10–25 prosent toll på amerikanske varer verdt 60 milliarder dollar. USA hadde varslet at tollen på «september-varene» ville bli økt fra 10 til 25 prosent 1. januar i år. Dette er utsatt. Samlet vareimport fra Kina til USA i 2018 (anslag): 526 milliarder dollar. Tilsvarende fra USA til Kina: 154 milliarder kroner. Kilde: DNB Markets

Ole André Kjennerud er analytiker i DNB Markets. Han tror konflikten som har utløst handelskrigen, stikker for dypt til at den kan løses med forhandlinger.

– Like mye en teknologikrig

– Det underliggende problemet er at Kina og USA har helt forskjellig styresett, og at det mangler tillit mellom de to landenes myndigheter. Det har ikke vært noe problem til nå, fordi Kina er blitt ansett som et utviklingsland, sier Kjennerud.

Han tror handelskrigen er like mye en teknologikrig.

– USA er bekymret for teknologien som Kina utvikler, og landet anser dem som en sikkerhetstrussel for USA, sier han.

Amerikanernes krav til Kina har blant annet vært at de innfører endringer i teknologilovgivningen som hindrer dem fra å kopiere teknologi fra andre selskaper. Kjennerud sier dette er krav som er vanskelige for Kina å etterkomme.

– Noen av kravene går på lovtekster. Kina vil aldri gå med på å endre grunnloven. Den er en del av identiteten til kommunistpartiet.

Handelskrigen som nå har pågått i over ett år, har bare eskalert. Forrige uke påpekte en høytstående politisk rådgiver i USAs utenriksdepartement at kineserne var vanskelige å forhandle med fordi de var av en annen rase.

Har en annen ideologi enn USA

– Dette er første gangen vi har en konkurrerende stormakt som ikke er kaukasisk, sa Kiron Skinner i en tale på en sikkerhetskonferanse i Washington i april. Med kaukasisk henviste hun til hvite mennesker.

Hun vektla i tillegg at kineserne har en helt annen ideologi enn USA, og at USAs tidligere konflikter tross alt har vært innad i den «vestlige familien». Hun viste til den kalde krigen og Sovjetunionen.

The Washington Post-journalist Steve Ward mener Skinner er på villspor.

– President Ronald Reagan ville blitt overrasket over å høre at den amerikanske konflikten med Sovjetunionen, det onde imperiet, ikke involverte ideologiske forskjeller, skriver Ward i en analyse.

Washington-korrespondent for China Daily betegner uttalelsen som naziaktig. Det har heller ikke gått upåaktet hen i Kina at Skinner selv er afroamerikaner.

Nazi type racist comment by US State Department Policy Planning Chief Kiron Skinner. It is telling of the troubling current US policy on China. pic.twitter.com/WcZShL8XUX — Chen Weihua (@chenweihua) May 5, 2019

En norsk Kina-kjenner gir Skinner delvis rett i at kulturforskjeller gjør forhandlingene vanskelige.

– Trump har det travelt

– Kineserne er seige og vanskelige i forhandlinger, og de vil ikke tape ansikt, mens amerikanerne kan være direkte og harde, sier Torbjørn Færøvik.

Han er historiker og Kina-kjenner og tror ikke Skinners uttalelser vil påvirke forhandlingene.

– Det er en enkeltstående melding, langt viktigere ting står på spill nå, sier han og utdyper:

– Poenget er vel at mange opplever forhandlinger med Kina som en kulturbarriere. Det er to forskjellige stilarter som kolliderer.

Færøvik betegner kineserne som en vanskelig motpart.

– De har veldig god tid. Trump har det veldig travelt og vil ha raske resultater, mens kineserne kan ta seg god tid, sier Færøvik.

Historikeren understreker at begge parter plikter å sette seg inn i motpartens kultur før man går i forhandlinger. Han kaller kinesernes forhandlingstaktikk for en utmattelseskrig.

– Kinas økonomi er ganske god nå, og handelskrigen har ikke rammet dem så hardt som Trump forventet.

– De kinesiske lederne er klar over at også Trump har sine problemer og at han trenger en avtale med Kina. Mange amerikanske selskaper som handler med Kina, murrer og vil ha en løsning. Det gir de kinesiske forhandlerne gode kort som de nok vet å bruke.

Kina rammes hardest

Ole André Kjennerud er ikke enig i at Kina har interesse av å trekke ut forhandlingene med USA.

– Akkurat nå har Kina verktøy til å dempe nedturen, men av Kina og USA er det Kina som rammes desidert hardest, sier han og legger til:

– De tjener ikke på konflikten i det hele tatt.

– Kinas vekst er allerede svak, men av helt andre årsaker enn handelskrigen. Handelskrigseffektene kommer først i år og vil bli større enn tidligere ventet nå som USA eskalerer konflikten, forteller han.

Han mener handelskrigen i tillegg øker risikoen for at Kina mister kontrollen over andre områder.

– Det høres kanskje banalt ut, men nå må de bruke masse ressurser på å forstå hvordan de skal kontre effektene. Da får de mindre tid til andre problemer, som å håndtere banknæringen som sliter med mye råtne lån.