Mot enighet om koalisjonsregjering i Irland

Det er partileder Michael Martin i Fianna Fáil som kommer med opplysningene til avisa The Irish Times. De tre partiene har i flere uker vært i drøftelser for å lage en felles regjeringsplattform. Søndag kveld var det meste i havn, men fremdeles gjensto noen temaer knyttet til pensjon og skatt.

-Jeg tror vi vil være i posisjon til å signere en avtale mandag. Arbeidet som er lagt ned, representerer en ny start for irsk politikk og også hva slags samfunn vi skal ha i framtiden. Vi står overfor veldig vanskelige tider, sa Michael Martin til avisen.

Etter den ventede signeringen mandag må alle tre partiene hver for seg godkjenne plattformen som er forhandlet fram.

Irland har vært i et politisk vakuum etter valget i februar hvor Sinn Féin gjorde et valgskred og ble det største partiet med 24,53 prosent av stemmene. De to regjeringspartiene Fianna Fáil og Fine Gael mistet flertallet de har hatt sammen i flere år.

Sammen med De Grønne vil imidlertid Fianna Fáil og Fine Gael nå sikre seg et flertall av de 160 setene i underhuset.

I februar gikk statsminister Leo Varadkar av, men fortsatte som leder for et forretningsministerium som har styrt landet gjennom koronakrisen.