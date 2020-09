Navalnyj er ute av koma og på bedringens vei

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er nå ute av kunstig koma og kan kommunisere med omverdenen, opplyser sykehuset i Berlin der han er innlagt.

7. sep. 2020 15:18 Sist oppdatert nå nettopp

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, der legene ikke var i stand til å fastslå hva som feilet ham.

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, der legene konkluderte med at han var forgiftet med den militære nervegiften novitsjok.

Forgiftningen av Navalnyj har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

Statsminister Angela Merkel har krevd svar fra Russland, der ledelsen i Kreml kaller anklagene om at de skal stå bak for absurd.

– Jeg fordømmer på det sterkeste bruk av en militærgradert nervegift. Det gjør at det haster enda mer at Russland gjennomfører en fullstendig og åpen etterforskning, skrev Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kalte attentatet for «ufyselig og feigt» og Norge protesterte også.

– Norge fordømmer dette angrepet på det sterkeste, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Mandag opplyste Charité-sykehuset at Navalnyj nå er ute av kunstig koma, at tilstanden er forbedret og at man kan kommunisere med ham.

– Det er for tidlig å anslå de mulige langvarige følgene av den alvorlige forgiftningen, heter det i kunngjøringen.