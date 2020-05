Voldsomme protester i Minneapolis

Hendelsen har ført til omfattende protester mot politiets behandling av afroamerikanere i USA.

Onsdag kveld kom det for andre dag på rad til voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter, som satte fyr på biler og bygninger. Det ble også meldt om plyndring av butikker. Protestene fortsatte utover natten.

Én mann er skutt og drept og flere er pågrepet, opplyser politiet, som tok i bruk tåregass og gummikuler mot demonstrantene.

Minnesotas guvernør Tim Walz oppfordret folk til å forlate området i nærheten av politistasjonen der de fire politimennene som pågrep 46 år gamle George Floyd, jobbet. Her er det påsatt flere branner, og Walz kaller situasjonen «ekstremt farlig».

Ordfører krever pågripelse

Minneapolis' ordfører Jacob Frey krever at politibetjenten som satte kneet sitt på nakken til Floyd, pågripes. Floyd døde senere i politiets varetekt.

– Hvorfor er ikke denne mannen som drepte George Floyd i fengsel, spurte Frey under en pressekonferanse onsdag.

– George Floyd fortjener rettferdighet, det afroamerikanske miljøet fortjener rettferdighet og byen vår fortjener rettferdighet, sa han.

Frey har bedt påtalemyndigheten om å opprette sak mot politibetjenten.

Evan Frost / Minnesota Public Radio via AP / NTB scanpix

– Jeg får ikke puste

Tirsdag ble en video av pågripelsen spredt på sosiale medier. Den viser en politibetjent som setter kneet på nakken til Floyd, som ligger med ansiktet ned mot asfalten, og holder det der i mange minutter.

– Jeg får ikke puste! Jeg får ikke puste, sier Floyd i opptaket.

Han ser ut til å miste bevisstheten mens politibetjenten holder kneet låst til nakken hans. Dette skal ha pågått i fire minutter etter at Floyd mistet bevisstheten. En ambulanse ankommer og Floyd blir fraktet bort.

Etter at videoen spredte seg, ble fire politibetjenter som var involvert i pågripelsen, sparket.

Lang historie med rasismeanklager

Politiet i Minneapolis har i mange år vært anklaget for rasisme, noe som førte til at dagens politisjef Medaria Arradondo, som selv er svart, tidligere i sin karriere saksøkte sin egen arbeidsgiver for å tolerere rasisme, skriver The New York Times. Da han selv tok over som politisjef, tok han til orde for å prioritere en forbedring av forholdet til byens svarte befolkning. Arradondos avgjørelse om å sparke de involverte betjentene og etterspørre involvering fra F.B.I., kommer i etterkant av avsløringen om at politiets offisielle forklaring avviker fra videoopptaket av hendelsen. Politiet nevnte blant annet ikke at en av betjentene som holdt Floyd ned, trykket kneet sitt mot nakken til Floyd. – Rettferdighet har historisk sett aldri kommet til uttrykk gjennom noen av de handlingene vi ser i kveld, enten det er plyndring, skade på eiendom eller annet, uttalte Arradondo.

Også i Los Angeles har det vært protester, der hundrevis har blokkert en motorvei og gjort skade på kontorene til California Highway Patrol cruisers.

Carlos Gonzalez / Star Tribune via AP / NTB scanpix

Trump lover rettferdighet

Onsdag involverte også president Donald Trump seg. På Twitter skriver presidenten at han har bedt FBI og Justisdepartementet om å se på saken.

– Mine tanker går til Georges familie og venner, skriver Trump og lover dem rettferdighet.

Ifølge politiet i Minneapolis skulle Floyd, som jobbet som sikkerhetsvakt ved en restaurant, pågripes fordi han var mistenkt for svindel ved bruk av falske penger i en matbutikk. Han motsatte seg pågripelsen, opplyser politiet.