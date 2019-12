Ghani ligger an til å vinne presidentvalget i Afghanistan

Ghani fikk 50,64 prosent av stemmene, mens hans utfordrer Abdullah Abdullah fikk 39,52 prosent, opplyste valgkommisjonen søndag.

Kandidatene kan klage på det foreløpige resultatet før det endelige resultatet blir kunngjort. Valgkommisjonen har ikke gitt noen dato for når resultatet vil være klart.

Hvis resultatet blir stående, vil Ghani ha vunnet første runde med over halvparten av stemmene, noe som betyr at det ikke blir en ny valgrunde mellom de to fremste kandidatene.

Abdullah kom også på andreplass da de foreløpige resultatene ble kunngjort etter valget for fem år siden. Men han mente at seieren glapp på grunn av valgfusk og nektet å godta resultatet. Konflikten ble løst ved at han fikk stillingen som regjeringssjef.

– Falsk avstemning

Nå bestrider Abdullah valgresultatet igjen.

– Vi vil enda en gang gjøre det klart for våre folk, tilhengere, valgkommisjon og våre internasjonale allierte at vårt lag ikke vil aksepterer resultatet i denne falske avstemningen hvis ikke våre berettigede krav innfris, heter det i en uttalelse fra Abdullahs kontor søndag.

Både Abdullah og Ghani har allerede utropt seg selv til vinnere av valget.

I november samlet tusenvis av Abdullahs tilhengere seg i Kabul for å protestere mot en omtelling fordi de mente det var kommet inn en rekke falske stemmesedler i Ghanis favør.

Det er tredje gang Abdullah forsøker å bli president. Første gang, i 2009, tapte han mot Hamid Karzai.

Forsinkelser

Valgresultatet skulle ha blitt kunngjort 19. oktober, men på grunn av tekniske problemer og anklager om valgfusk har offentliggjøringen blitt utsatt.

Selve valgdagen, 28. september, var preget av lavt oppmøte, og flere valglokaler ble angrepet av Taliban. Ifølge valgkommisjonen stemte 1,9 millioner av de 9,7 millioner velgerne som hadde mulighet til å stemme. Ved forrige valg stemte om lag 7 millioner velgere. Landet har rundt 34 millioner innbyggere.

En tredel av landets valglokaler var dessuten stengt som følge av manglende sikkerhet i Taliban-kontrollerte områder og andre steder som er kontrollert av opprørere.

FN har oppfordret kandidatene til ikke å undergrave valget. Usikkerheten og forsinkelsene har økt faren for at landet kommer til å oppleve en lignende krise som etter valget i 2014. Da var det USA som til slutt forhandlet fram maktdelingsavtalen mellom Ghani og Abdullah, og valgkommisjonen unnlot å utrope noen av dem som vinnere.