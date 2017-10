Filmprodusent Harvey Weinstein sparket etter trakasseringsanklager

Weinstein tok fredag ut permisjon fra The Weinstein Company etter at The New York Times publiserte en artikkel med en rekke anklager mot produsenten dagen før.

I en uttalelse fra firmaets styre søndag viste de til ytterligere informasjon som har kommet frem i lyset de siste dagene. Dette skal ha ført til at Weinstein har fått sparken.

Anklager

Artikkelen som ble publisert forrige uke, omhandlet blant annet anklager fra skuespiller Ashley Judd. Også tidligere ansatte hos The Weinstein Company og produsentens tidligere firma Miramax, kom med anklager om seksuell trakassering. Anklagene skal gå flere tiår tilbake i tid.

Weinstein sendte ut en pressemelding torsdag hvor han erkjente å ha skapt «mye smerte», og ba om «en ny sjanse». I tillegg har filmprodusenten og hans advokater kritisert artikkelen i flere uttalelser og intervjuer. Men avisen har tilbakevist kritikken.

– Vi er overbevist om nøyaktigheten i vår rapportering. Weinstein var klar over situasjonen og fikk kommentert de spesifikke anklagene i vår artikkel før den ble publisert. Vi publiserte faktisk hele svaret hans, sa en talsmann for The New York Times i en pressemelding.

Hverken Weinsteins advokater eller firmaets talsmann har så langt valgt å kommentere sparkingen.

The Weinstein Company

Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993. I 2005 startet de sitt eget firma, The Weinstein Company.

Brødrene Weinstein har merittliste som få andre Hollywood-produsenter kan vise til. De står bak suksesser som «Pulp Fiction», «Ringenes Herre», «Gangs of New York», «Inglourious Basterds» og «Good Will Hunting».

De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og er blitt nominert til Emmy et titalls ganger.

Weinstein-brødrene sto også bak norske Morten Tyldums «The Imitation Game» fra 2015.