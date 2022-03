Russiske angrep mot militærbase nær Lviv

Russland har angrepet en ukrainsk militærbase nær byen Lviv vest i landet, ifølge lokale myndigheter.

NTB

13. mars 2022 07:10 Sist oppdatert nå nettopp

Både nyhetsbyrået AFP og CNN melder om angrepet, som skjedde tidlig søndag morgen. Byen nordvest i Ukraina har ikke tidligere vært utsatt for angrep.

Lederen for Lvivs byadministrasjon, Maksim Kozitskyj, skriver på Facebook at luftangrepet rammet en base som ligger cirka 40 kilometer nordvest for Lviv.

Han sier også at det ble skutt åtte raketter mot senteret. Det er ikke kjent om noen er såret eller drept.

Like før klokka 6 ble det hørt flere eksplosjoner i nærheten av byen. Det er tidligere meldt at dette skyldtes ukrainsk antiluftskyts som ble avfyrt mot russiske raketter.

Lviv ligger nær grensen til Polen.