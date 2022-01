Ekteparet bor rett nedi gaten for Europas blodigste konflikt. Da krigen var på sitt verste, ble vinduene til Nikolaj Pantsjenko skutt i biter. Det er likevel ikke faren for storkrig som får ekteparet til å vurdere å pakke sakene. Verden Her bor de med krigen som nabo

KRASNOHORIVKA, UKRAINA (Aftenposten): Nato vil hindre at ekteparets nabolag invaderes. Selv er de mest bekymret for noe helt annet.

Nå nettopp

Nikolaj Pantsjenko bor i det som kalles en frontlandsby. Det har vært kallenavnet til Krasnohorivka siden krigen i Ukraina startet i 2014.

Nesten åtte år senere retter verden oppmerksomheten mot denne delen av verden på ny. Nato og USA mener faren er reell for en russisk invasjon. Om det skjer, ligger 60 år gamle Nikolaj Pantsjenko trolig tynt an. Han bor en knapp kilometer unna frontlinjen. Han er med andre ord et lett mål for et russisk missil.