Ukrainas president i ny video: Mener Russland repeterer det Nazi-Tyskland en gang gjorde

Presidenten står bom stille. Stemmen er dyp. Musikken spiller lavt i bakgrunnen. Det hadde vært lurt av ham å velge en annen slutt, mener professor i retorikk.

I en film farget svart-hvitt fremfører Volodymyr Zelenskyj en tale hvor han sammenligner Russlands invasjon med Nazi-Tyskland.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

På frigjøringsdagen etter andre verdenskrig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lagt ut en videotale på Facebook.

I den 15 minutter lange svart-hvitt-videoen sier presidenten at ondskapen er tilbake, og at Russland repeterer det Nazi-Tyskland en gang gjorde.

Zelenskyj trekker paralleller mellom den tyske invasjonen under annen verdenskrig og den pågående russiske invasjonen. Han anklager blant annet Russland for å ha organisert en blodig gjentagelse av nazismen i Ukraina.

«I'm Ukrainian»

Presidenten står foran ødelagte boligblokker i Borodjanka utenfor Kyiv med en T-skjorte med påskriften «I'm Ukrainian». Underveis i videoen vises det flere klipp fra russiske angrep og ødeleggelser rundt omkring i landet. Det vises også klipp fra Tysklands bombinger under annen verdenskrig.

44-åringen beskriver hvordan skoler i Ukraina er ødelagt, sivile er drept og hvordan steder som ble okkupert under andre verdenskrig, nå opplever å bli okkupert igjen.

– Det var millioner av grunner til å si «aldri mer». Vi kunne aldri ane at vår generasjon skulle få oppleve at disse ordene ble vanhelliget. Den 24. februar ble ordene «aldri mer» utslettet, sier Zelenskyj.

Han kommer også med et nikk til Norge. Norge er et av landene han nevner blant dem som kjempet mot nazismen på sine egne territorier.

– Ingenting i denne videoen er tilfeldig

– En uhyre interessant video, er Jens E. Kjeldsens umiddelbare reaksjon etter å ha sett videoen. Han er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen.

– Zelenskyj kombinerer den eldste kommunikasjonsformen, talekunsten, med nyere, digitale grep. Bruk av levende bilder er effektivt, fordi det både berører oss og beviser. Sammenligning og kontrast er de sterkeste retoriske virkemidlene vi har, sier Kjeldsen.

Zelenskyj har gjort det samme før, blant annet da han snakket foran den amerikanske kongressen i mars. Da viste han en video av Ukraina før og etter Russlands invasjon. Før: Barn som spiser is. Nå: Et land med utbombede bygninger.

– Ingenting i denne videoen er tilfeldig. Den er bygget opp, sikkert helt bevisst, som en film, mener professoren.

Den handler egentlig bare om en eneste ting, ifølge ham: Det som skjer i Ukraina nå, er det samme som skjedde under annen verdenskrig.

Ukrainas president er tidligere skuespiller og komiker. Han har blant annet spilt i en TV-serie om en vanlig fyr som nettopp blir president. Serien «Folkets tjener» var Ukrainas mest populære. Over halve landet så på den.

Les også Slik gjorde Volodymyr Zelenskyj sin egen TV-serie om til virkelighet

I Zelenskyjs nyeste video står han bom stille. Han snakker med dyp, rolig stemme.

– Hvis vi skal tro på det som blir sagt, må vi tro på den som snakker. Zelenskyjs stemmebruk bidrar til det, mener Kjeldsen.

Under talen hører vi lav musikk.

– Jeg tror det er riktig gjort. Den ligger under, men blir ikke fremtredende.

Han mener Zelenskyj er en fabelaktig taler, men:

– Det er en fare her for at det blir for mye retoriske virkemidler. Jo flere virkemidler du pøser på med, jo større er risikoen for at du blir oppfattet som en som mister kontakten med virkeligheten og sannheten, sier han.

– Drar han det for langt?

– Jeg synes ikke det. Hvis man ikke kan bruke de store følelsene når barn blir bombet i boligblokker, når kan man da gjøre det?

Retorikkekspert Jens Elmelund Kjeldsen.

En god slutt

Akkurat som mange andre fortellinger, ender også denne videoen på en måte som skal få publikum til å sitte igjen med en god følelse. Den avsluttes med et håp om fred.

– Vi kommer til å vinne over vinteren, den ukrainske solen kommer til å smelte den bort. Sammen kommer vi til å få fred, sier Zelenskyj.

Retorikkekspert Kjeldsen er ikke sikker på at dette grepet er så lurt.

– For presidenten er det ingen fordel at folk har det bra inni seg etter å ha sett videoen. Da hviler de litt i det, kjenner kanskje på at det ikke er grunn til å gjøre noe.