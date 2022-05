Hun overlevde Hitlers angrep. Nå advarer 100-åringen Putin.

ST. PETERSBURG (Aftenposten): Hver dag bekymrer Natalja Vetosjnikova seg for hvordan det går med ukrainerne. 100-åringen vet så altfor godt hva krig er.

Natalja Vetosjnikova (100) overlevde tyskernes beleiring av Leningrad i andre verdenskrig. Den varte i nesten 900 dager, og minst 700.000 mennesker døde – mange av sult.

13 minutter siden

Våren 1942 sto tyskerne like utenfor Leningrad, i dag kjent som St. Petersburg. Alle sultet. Folk segnet om og døde foran øynene på Natalja Vetosjnikova når hun gikk på gaten. Over alt var det lik. Den gangen var hun 20 år.

En dag i mars 1942 dro hun, søsteren og moren for å hente vann i kanalen. På vei tilbake, begynte moren å vakle. Så kollapset hun. Da tok søstrene et desperat grep for å prøve å redde moren.

Mandag skal russerne feire seieren over Hitler-Tyskland i 1945. Seiersdagen markeres med parader i flere byer. Samtidig fortsetter krigen i Ukraina. Den russiske krigsmaskinen har kjørt seg fast, men Putin har en tydelig plan, ifølge eksperter.

