Mange døde og store ødelegger etter jordskjelv nær Haiti

Det fryktes store tapstall etter at Haiti lørdag ble rammet av nytt kraftig jordskjelv.

NTB-AFP-AP

14. aug. 2021 16:15 Sist oppdatert nå nettopp

Skjelvet fant sted ved 8.30-tiden lørdag morgen (lokal tid) og hadde en styrke på 7,2, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Episenteret var i havet 15 mil vest for hovedstaden Port-au-Prince.

USGS melder at mange mennesker kan ha mistet livet i de fattige og uveisomme fjellområdene i landet.

Det ganske langvarige skjelvet kunne kjennes over hele landet og i nabolandet Den dominikanske republikk. Også på østspissen av Cuba og på Jamaica kunne skjelvet merkes.

Det er meldt om store materielle skader i Nippes-provinsen, en tett befolket halvøya sørvest i Haiti. Bilder av ødelagte hus og gater ble spredt på sosiale medier.

Skole og kirke raste sammen

– Mange boliger er ødelagt, folk er døde, og noen er lagt inn på sykehus. Alle er ute i gaten nå, og rystelsene fortsetter, forteller Christella Saint Hillaire som bor nær episenteret til reportere.

Blant annet er en skole og en kirke der det var gudstjeneste, rast sammen.

I Port-au-Prince rømte mange ut av husene sine da skjelvet begynte. I 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv som krevde mer enn 200 000 liv og gjorde enorme materielle skader i det fattige karibiske landet.

Bråvåknet og løp

Naomi Varneus, en 34 år gammel kvinne i hovedstaden Port-au-Prince, våknet brått av at hele sengen ristet.

– Jeg hadde ikke tid til å ta på meg skoene, vi gjennomlevde jordskjelvet i 2010 og jeg skjønte at det bare var å løpe, sier Varneus til telegrambyrået AP. Ute på gaten kom hun på at både de to barna og moren hennes var igjen inne i bygningen.

– Naboen min gikk inn og ba dem komme seg ut. Vi løp, sier Verneus.

Haiti, med sine 11 millioner innbyggere, regnes blant verdens fattigste land. Jordskjelvet kommer på toppen av en politisk krise. Presidenten i landet, Jovenel Moïse, ble 7. juli drept hjemme i residensen sin i Port-au-Prince.

Statsministeren i Haiti, Ariel Henry, bekrefter at flere er døde i ulike områder i Haiti etter jordskjelvet, skriver Reuters.

– Jordskjelvet har ført til enorme ødeleggelser i Grand'Anse, Nippes og sør i landet, sier Ariel Henry.